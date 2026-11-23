Inma Cuesta y Dani Rovira, cita a lo Del Revés de Pixar en el tráiler de Locamente - SONY PICTURES

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Locamente, la nueva comedia de Fer García-Ruiz (Descarrilados), llega a los cines el 19 de marzo del próximo año. El filme, protagonizado por Dani Rovira e Inma Cuesta, sigue la misma premisa que la película de Pixar Inside Out, en la que las emociones de la protagonista toman el control de su cabeza. En este caso, son los personajes de Rovira y Cuesta los escucharán a sus incontenibles y variopintas voces interiores mientras mantienen su primera cita.

"¿Qué haces con esas flores en el pecho? Que pareces un cadáver", le dice una de las voces al personaje de Rovira, mientras espera a que su cita le abra la puerta. Este mismo caos también prolifera en la mente de la protagonista: "Ahora invitamos a tíos a nuestra casa para servirles... ¡Vamos para atrás, compañeras, vamos para atrás!".

En el adelanto, de más de dos minutos de duración, las diferentes y contradictorias voces de los personajes harán todo lo posible por que la cita salga perfecta, aunque no siempre se pondrán de acuerdo. Collejas, arcadas, celebraciones o la búsqueda de la palabra precisa forman parte del repertorio de situaciones que se vivirá en sus cabezas. "Si es que somos un partidazo", termina concluyendo una de las emociones de Rovira.

UNA PRIMERA CITA CON DEMASIADAS VOCES

"La película sigue a Dani y Lara, que afrontan una primera cita intentando impresionar al otro y mostrar su mejor versión. Lo que ninguno de los dos puede imaginar es el auténtico caos que reina en sus mentes: diferentes personalidades, emociones, impulsos y contradicciones luchan por imponerse y decidir qué hacer, qué decir y, especialmente, qué callar", adelanta la sinopsis oficial del filme.

A Cuesta y Rovira se les acompañan Secun de la Rosa (Aída), Alberto San Juan (Mientras Duermes), Manu Vega (Reversión), Iván Massagué (El hoyo) y Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos), como las voces de él, y Leonor Watling (Mi vida sin mí), Marta Hazas (Velvet), Belén Rueda (Mar adentro) y Georgina Amorós (Élite), como las voces de ella.

La película es una adaptación de Follemente, la comedia dirigida por Paolo Genovese que se convirtió en uno de los grandes fenómenos en la taquilla italiana de 2025. La versión española cuenta, además, con la colaboración de Rovira en el guion.