MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Half Man es la nueva miniserie de Richard Gadd, creador de Mi reno de peluche. Con un reparto encabezado por Jamie Bell (Rocketman, Billy Elliot) y el propio Gadd, la ficción ya ha revelado sus primeras imágenes, que muestran el tenso reencuentro entre ambos protagonistas. Half Man consta de seis episodios y llegará a HBO Max en 2026.

Las tres fotografías muestran a Ruben (Gadd) y Niall (Bell), dos amigos de la infancia, casi hermanos, que, tras estar distanciados durante años, vuelven a encontrarse cuando el personaje de Gadd aparece en la boda de Niall. Tal y como adelanta la sinopsis de la serie, este reencuentro desencadenará "una explosión de violencia" que llevará a ambos a revivir un complicado pasado en común.

En una de las imágenes, ambos protagonista se encuentran sentados el uno frente al otro en una cafetería. El personaje de Gadd mira fijamente a su viejo amigo y parece tener los ojos llorosos, mientras que el otro le observa impasible. Las tres instantáneas muestran a ambos en la actualidad, que es cuando se produce este reencuentro. No obstante, Stuart Campbell (Los hombres del S.A.S) y Mitchell Robertson (Curfew) serán los encargados de dar vida a Ruben y Niall, respectivamente, durante su juventud.

Half Man, from Richard Gadd, the Emmy-winning creator of Baby Reindeer, comes to HBO Max and BBC in 2026. Starring Gadd and Jamie Bell. pic.twitter.com/L28qhGD9wA — HBO Max (@hbomax) August 20, 2025

Con "un mundo en transformación" como telón de fondo, Half Man "sondeará las profundidades de lo que significa ser un hombre", según reza la sinopsis de la serie. La trama girará en torno a los altibajos de su relación, "desde que se conocen como adolescentes problemáticos hasta que son testigos de su ruptura como adultos".

La miniserie está creada, escrita y producida por Gadd, ganador de dos premios Emmy en 2024 por Mi reno de peluche. Completan el reparto Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood y Calum Manchip. Half Man está dirigida por Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck, y producida por Mam Tor Productions para la BBC, BBC Scotland y HBO.