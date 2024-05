Malas noticias para la temporada 2 de Mi reno de peluche

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Mi reno de peluche llegó a Netflix el pasado 11 de abril, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming del año. Pese a haber convencido al público, todo apunta a que la serie no tendrá una segunda temporada.

Tal como señala Deadline, Mi reno de peluche competirá en las categorías de miniserie en los premios Emmy, lo que parece confirmar que no tendrá continuación. Netflix presentará las candidaturas en las categorías de mejor actor protagonista en una miniserie para Richard Gadd y mejor guion.

Para crear la serie, Gadd se inspiró en su propia experiencia como víctima de acoso. La serie concluye con el protagonista, Donny, enfrentándose a su acosadora, Martha (Jessica Gunning), quien finalmente es arrestada. Teniendo esto en cuenta, parece poco probable que haya más episodios, ya que la historia queda completamente cerrada.

La serie terminó de manera diferente a la historia real, ya que, en declaraciones para The Times, Gadd describió la situación como "resuelta" y dejó caer que la acosadora no fue a la cárcel. "No quería enviar a prisión a alguien que tenía ese nivel de malestar mental", afirmó.

La supuesta acosadora, una abogada escocesa llamada Fiona Harvey, recientemente concedió una entrevista a Piers Morgan Uncensored en la que negó los hechos. "Él está mintiendo y Netflix está mintiendo. Lo han anunciado como una historia real, él también, y no lo es", dijo, además de anunciar que barajaba tomar medidas legales contra Gadd y Netflix.

También cabe destacar que Gadd ya está trabajando en otro proyecto, una serie para la BBC que se titulará Lions. "Cuando Ruben, el hermano separado de Niall, aparece en su boda, se produce una explosión de violencia. A lo largo de casi cuarenta años, desde la década de 1980 hasta la actualidad, esta ambiciosa serie cubrirá los altibajos de la relación de los hermanos, desde su encuentro en la adolescencia hasta su pelea como adultos", reza la sinopsis de la producción, que sumará seis episodios.