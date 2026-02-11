Perdiendo el juicio, serie protagonizada por Elena Rivera, llega al prime time de Antena 3

963228.1.260.149.20260211163156 Archivo - Elena Rivera, una abogada con TOC en 'Perdiendo el juicio - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Tras su lanzamiento en atresplayer, Perdiendo el juicio, serie original de Antena 3 protagonizada por Elena Rivera que encarna a una prestigiosa abogada que sufre un trastorno mental, aterriza en el Prime Time de la cadena este jueves 12 de febrero.

La ficción, creada por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, sigue los pasos de Amanda Torres, una abogada cuya vida se desmorona al ser diagnosticada con trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). La letrada se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

La ficción da un aire de novedad al género procedimental, con los distintos casos como grandes protagonistas, pero con la historia del personaje interpretado por Rivera, tratando de reconstruir su carrera, como hilo conductor.

"Quería tener muy claro cómo lo viven y cómo es esto. Lo tenemos más interiorizado como que son manías, pero realmente es una enfermedad, lo pasan muy mal y lo sufren mucho. Lo sufren más solo por el hecho de que no está bien visto", explicó Rivera sobre los pacientes de TOC en una entrevista concedida a Europa Press en la que aseguró que además de girar sobre el "trastorno" de la protagonista "la serie tiene un montón de acción".

"Hay veces que roza un poco el thriller. Es muy agradable de ver y muy entretenida", señaló la intérprete, que añadió: "La serie no te está dando ningún tipo de lección, sino que por debajo te está mostrando esta realidad de una persona que parecía que lo tenía todo y, de repente, tiene que hacer frente a esta situación".

La serie, que cuenta con 10 episodios de 50 minutos, cuenta además de con Elena Rivera, con nombres como Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández. En el reparto también lo conforman María Pujalte, María León, Eloy Azorín, Luis Bermejo, Federico Aguado, Antonio Garrido o Clara Garrido, entre otros.