Primera imagen de Tyler Rake 3 con Chris Hemsworth, que arranca su rodaje - NETFLIX

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Tyler Rake (Extraction), la franquicia de acción protagonizada por Chris Hemsworth, ha comenzado oficialmente su rodaje, con vistas a ver la luz en Netflix en 2027. Sam Hargrave repite como director en esta tercera parte de la saga, mientras que el guion corre a cargo de Joe Russo y David Weil.

Hemsworth ha compartido en su cuenta de Instagram dos fotografías en las que aparece junto a su compañero de reparto Idris Elba, que retoma su rol como Alcott, y Hargrave, que sostiene una claqueta en sus manos. "¡E3, allá vamos!", reza la publicación.

El rodaje ha arrancando siguiendo el calendario previsto, pues el pasado mes de abril se confirmó que la película empezaría a filmarse este verano. Junto a Hemsworth y Elba, Golshifteh Farahani también regresará en esta nueva entrega de la saga.

EL FUTURO DE LA FRANQUICIA TYLER RAKE (EXTRACTION)

Hasta el momento, los detalles sobre la posible trama de Tyler Rake 3 permanecen en secreto. Sin embargo, es de esperar que la película retome la historia inmediatamente después de los acontecimientos de su predecesora para ofrecer respuestas sobre Alcott, el misterioso personaje de Elba que irrumpía en los compases finales de la anterior entrega y se perfilaba como la horma del mercenario encarnado por Hemsworth.

Estrenada en 2020, la primera película de Tyler Rake, basada en la novela gráfica Ciudad, creada por Ande Parks, Joe y Anthony Russo y Fernando León González, arrasó en Netflix y batió récords de audiencia en la plataforma. Su secuela, que vio la luz en 2023, también fue un éxito y entró en el top 10 global del servicio de streaming.

Además de la nueva película protagonizada por Hemsworth, Netflix ya anunció en diciembre de 2025 que la franquicia se expandiría con un spin-off titulado TYGO y ambientado en Corea del Sur. La trama de la película, protagonizada por Don Lee, Lee Jin-wook y Lalisa Manobal, sigue a un mercenario que se lanza a buscar venganza en los peligrosos bajos fondos de Corea.

Dirigido por Lee Sang-yong a partir de un guion de Cha Woo-jin, el proyecto tiene previsto ver la luz en Netflix en 2026, aunque por el momento no cuenta con fecha oficial de estreno.