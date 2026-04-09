Tyler Rake 3, con Chris Hemsworth, llegará a Netflix antes de lo esperado

Archivo - Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth - JASIN BOLAND/NETFLIX - Archivo

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Tyler Rake (Extraction), la saga de acción protagonizada por Chris Hemsworth, regresará a Netflix con una tercera entrega. Al parecer, este nuevo capítulo de la trepidante franquicia llegará a la plataforma antes de lo esperado, con Sam Hargrave de nuevo al frente de la dirección.

Según han revelado fuentes internas a Deadline, la producción de Tyler Rake 3 arrancará este verano y David Weil (Hunters) se encuentra trabajando en el guion. Además, a Hemsworth lo acompañarán en la película Idris Elba y Golshifteh Farahani, quienes retomarán sus respectivos papeles del misterioso Alcott y Nik Khan.

Además, Angela Russo-Otstot, directora creativa de AGBO, la productora de los hermanos Russo, también ha compartido su entusiasmo por esta nueva entrega de la franquicia de acción. "Es increíblemente emocionante continuar nuestra colaboración con Netflix a medida que seguimos ampliando el universo de Tyler Rake", afirmó a Tudum de Netflix.

"También es un privilegio continuar la relación creativa con Sam Hargrave, Chris Hemsworth y este extraordinario equipo que ha construido una sobresaliente franquicia de acción que se ha consolidado como un auténtico referente para el público de todo el mundo", añadió.

Asimismo, Hargrave ya había confirmado junto a Hemsworth, en el evento Tudum de Sao Paulo de 2023, que estaban trabajando en la tercera entrega de la franquicia de acción, aunque entonces no ofrecieron detalles sobre su posible fecha de estreno. No ha sido hasta ahora que Hemsworth, quien tras haber estrenado el thriller Ruta de escape junto a Mark Ruffalo volverá a interpretar a Thor en Vengadores: Doomsday, ha mostrado su entusiasmo tras leer el guion de Tyler Rake 3.

El actor está coordinando además el rodaje del filme con su otro proyecto, Kockroach, que comienza a filmarse este mes y en el que compartirá pantalla con Taron Egerton.

LA POSIBLE TRAMA DE TYLER RAKE 3

Hasta el momento, los detalles sobre la posible trama de Tyler Rake 3 permanecen en secreto. Sin embargo, es de esperar que ofrezca respuesta sobre Alcott, el misterioso personaje de Elba que irrumpía en los compases finales de la anterior entrega y se perfilaba como la horma del mercenario encarnado por Hemsworth.

Rake era trasladado desde la prisión secreta en la que se encuentra, solo para descubrir que Alcott, quien le encomendó su misión de rescate, opera bajo el mandato de un jefe anónimo. El personaje de Elba le ofrece a Rake sacarle a él y a su amiga Nik de la cárcel a cambio de otro trabajo para su empleador, al que describe como "un hijo de puta".

Estrenada en 2020, la primera película de Tyler Rake, basada en la novela gráfica Ciudad, de Ande Parks, Joe y Anthony Russo y Fernando León González, arrasó en Netflix y batió récords de audiencia dentro de la plataforma. Su secuela, que vio la luz en 2023, también fue un éxito y entró en el top 10 global de la plataforma. Además, el universo de Tyler Rake se expandirá con un spin-off que protagonizará Omar Sy (Lupin).