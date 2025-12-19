SYFY vive una Navidad de Héroes con una programación especial llena de acción y fantasía

Archivo - Los justicieros de Watchmen, alabada novela gráfica de Alan Moore que fue llevada al cine por Zack Snyder, preparan el salto a la televisión... Y lo hacen de la mano de la cadena HBO y Damon Lindelof, co-creador de Perdidos y The Leftovers - DC - Archivo

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Estas Navidades, SYFY se convierte en un refugio imprescindible para los amantes del cine de superhéroes, acción y fantasía con Navidad de Héroes, su programación especial para estas fiestas, que reúne algunos de los títulos más destacados del cine reciente y contemporáneo.

Del 20 de diciembre al 6 de enero, el canal emitirá una película cada noche a las 22:00 horas, con una programación que combina grandes éxitos en taquilla, sagas icónicas, adaptaciones de cómic y aventuras épicas para disfrutar durante todas las vacaciones navideñas.

El ciclo incluye universos tan reconocibles como Spider-Man, Venom, Terminator, G.I. Joe o Lara Croft, junto a películas clave del género fantástico y de ciencia ficción como Watchmen, Dredd, Hellboy II o Warcraft: El origen. Una selección pensada tanto para el público más fan como para quienes buscan grandes títulos para compartir en familia.

Este es el calendario de emisión de la Navidad de Héroes en SYFY:

- Sábado 20 de diciembre - Morbius

- Domingo 21 de diciembre - Los juegos del hambre (The Hunger Games)

- Lunes 22 de diciembre - Spider-Man: Un nuevo universo (Into the Spider-Verse)

- Martes 23 de diciembre - Spider-Man: A través del Spider-Verso (Across the Spider-Verse)

- Miércoles 24 de diciembre - ¡Shazam!

- Jueves 25 de diciembre - Venom

- Viernes 26 de diciembre - Venom: Habrá matanza (Let There Be Carnage)

- Sábado 27 de diciembre - Terminator: Génesis

- Domingo 28 de diciembre - Hellboy II: El ejército dorado

- Lunes 29 de diciembre - Warcraft: El origen

- Martes 30 de diciembre - Linterna Verde (Green Lantern)

- Miércoles 31 de diciembre - Dredd

- Jueves 1 de enero - El increíble Hulk (The Incredible Hulk)

- Viernes 2 de enero - Watchmen

- Sábado 3 de enero - Lara Croft: Tomb Raider (2001)

- Domingo 4 de enero - Lara Croft: Tomb Raider - La cuna de la vida (2003)

- Lunes 5 de enero - G.I. Joe: La venganza (The Rise of Cobra)

- Martes 6 de enero - Snake Eyes: El origen (G.I. Joe Origins)