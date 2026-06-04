Buenas noticias para la temporada 2 de Alien: Planeta Tierra - DISNEY+

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Buenas noticias para los fans de Alien: Planeta Tierra. Adarsh Gourav, quien interpreta a Slightly en esta precuela de El octavo pasajero, ha confirmado que el rodaje de la segunda temporada tiene previsto comenzar oficialmente en las dos primeras semanas de junio.

"Viajaré para el rodaje internacional la primera semana de junio y comenzaremos a filmar poco después", afirmó Gourav a CineBuster. Con estas palabras, el intérprete aclara el inicio del rodaje tras las informaciones que apuntaban a mayo como fecha de comienzo de la filmación en los estudios Pinewood de Londres, donde se rodaron Alien 3 y Prometheus.

Asimismo, Gourav puso de manifiesto las altas expectativas que está despertando esta nueva entrega de la ficción. "Hay una gran expectación en torno a esta temporada, donde la narrativa se vuelve aún más ambiciosa. Lo que hace que esta experiencia sea realmente extraordinaria es formar parte de un universo tan emblemático junto a un reparto excepcional", añadió.

SLIGHTLY ES COMPLEJO E IMPREDECIBLE

"Trabajar con actores como Peter Dinklage, Timothy Olyphant y todo el reparto te motiva creativamente cada día", aseguró Gourav. Para el actor, volver a interpretar a Slightly en la segunda temporada de Alien: Planeta Tierra es "muy especial", y define a su personaje como alguien "emocionalmente complejo e impredecible".

"Tener la oportunidad de profundizar en él en un mundo creado por Noah Hawley y Ridley Scott es, como actor, algo emocionante y profundamente gratificante", sentenció Gourav. El pasado abril, Variety informaba de que Dinklage, actor que interpretaba a Tyrion Lannister en Juego de Tronos, había fichado por la temporada 2 de la ficción. Sin embargo, por ahora, los detalles sobre su personaje permanecen en secreto.

Alien: Planeta Tierra estuvo encabezada en su primera entrega por Sydney Chandler y contó también con Alex Lawther, Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay y Gourav. Ambientada en el año 2120, dos años antes de la película original, la serie transcurre en una Tierra distópica dominada por megacorporaciones, con especial foco en Weyland-Yutani y su rival Prodigy. Tras el choque de una nave de investigación, un grupo heterogéneo de operativos se topa con nuevas formas de vida ligadas a los xenomorfos, a la par que las megacorporaciones compiten por controlar el hallazgo.

Fue en septiembre del pasado año cuando FX renovó la ficción por una nueva tanda de episodios, aunque Noah Hawley, su director y creador, ha reiterado que el proyecto se concibió como "una serie de varias temporadas" y que tiene "una idea de hacia dónde va el viaje a largo plazo".