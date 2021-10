Miles de manifestantes vestidos como El juego del calamar reivindican sus derechos laborales en Corea del Sur

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Ya tardaba 'El juego del calamar' en demostrar que se había convertido en un fenómeno pop. Miles de trabajadores y miembros de sindicatos han salido a las calles de Corea del Sur vestidos como en la exitosa serie de Netflix para protestar en defensa de sus derechos laborales, exigiendo una mayor seguridad en los centros de trabajo y aumento de salarios.

Según informa The Straits Times, unas 80.000 personas, miembros de la Confederación de Sindicatos de Corea del Sur, procedente de 13 ciudades diferentes del país han iniciado protestas y una huelga este miércoles 21 de octubre, pidiendo al gobierno de la nación que imponga mejores condiciones laborales para los trabajadores que viven en situación irregular y también un aumento del salario mínimo.

A pesar de que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, alentó a la ciudadanía a no ejercer el derecho básico de protesta por la pandemia del coronavirus, eso no ha impedido que varias ciudades del país asiática se llenaran de protestas.

Solo en Seúl, 27.000 personas se congregaron en la manifestación, lo que provocó que las autoridades locales desplegasen a unos 12.000 agentes para instales 'muros de contención' y cerca para el control de las multitudes, especialmente en la plaza Gwanghwamun, donde concurren la mayor parte de las manifestaciones.

Lim Yun Suk, de Channel News Asia, compartió un vídeo de las protestas, donde los sindicalistas declaraban que, como en el perverso juego de la serie de Netflix, ellos "también" están "luchando para ganarse la vida".

Aunque el derecho a la protesta es uno de los derechos básicos, la manifestación se produjo en clara violación de las estrictas políticas de distanciamiento social que hay impuestas en Corea del Sur para combatir la pandemia del COVID-19, pues solo se permiten reuniones de hasta ocho personas y solo si cuatro de ellas tienen la pauta completa de vacunación, cifra que asciende a 10 personas en ciertas regiones.

Several union workers dressed in #SquidGames outfit take part in a rally in #Seoul, saying just like in the movie they too are struggling to make a living. They called on the government to improve workers’ rights. Some reports say about 30,000 took part in the rally. pic.twitter.com/tus8vj9KeG