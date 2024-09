El Pingüino: ¿Por qué cojea Oz Cobb (Colin Farrell) en la serie?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

El primer capítulo de El Pingüino, spin-off y secuela de The Batman, estuvo repleto de momentos emocionantes, truculentos incluso, y grandes revelaciones. Pero hay una cuestión que no deja de intrigar a los espectadores, y es... ¿por qué Oswald 'Oz' Cobb (Colin Farrell) sufre una terrible deformidad en una de sus piernas? Lauren LeFranc, la showrunner de la serie, ha abordado el asunto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El Pingüino siempre ha destacado, al igual que otros villanos de Batman como Harvey Dent/Dos Caras o el icónico Joker, por su singular aspecto físico, incluyendo su nariz con forma de pico. Pero hay otro detalle que acompaña desde siempre al taimado y astuto criminal. Ese es, efectivamente, como ya habrán adivinado los fans más instruidos en el mundo del caballero oscuro, su peculiar modo de andar.

Ya sea en los cómics o en las distintas adaptaciones del personaje en la gran y pequeña pantalla, Oswald Cobb camina del mismo modo que las aves de las que toma prestado su nombre. Esto también ya se vio reflejado en su presentación en The Batman y, lógicamente, también en la serie de Max protagonizada por Farrell.

Y es que, en prácticamente todo el primer episodio, puede comprobarse aún de forma más marcada cómo el gánster cojea y se ladea. ¿La razón? Que sufre una tremenda malformación en uno de sus pies desde que nació.

Lo cierto es que este tipo de anomalías, sobre todo para alguien con las influencias y el poder adquisitivo que actualmente tiene el Pingüino, se corrigen con una sencilla operación en el quirófano. Pero, según ha confesado LeFranc en una entrevista con Digital Spy, Cobb sigue sufriendo por decisión de su madre, ya que pensó que superar y vivir con este hándicap lo haría más fuerte que el resto.

"En mi mente, su madre, que no tenía mucho dinero, pensó que esta malformación lo fortalecería. Que no necesitaba cambiar nada de su aspecto en ese sentido", apuntó la creadora de la serie, argumentando por qué Cobb no ha puesto solución a su problema.

Por otro lado, esto nació con la intención de romper con parte de los tópicos en los cómics. Es decir, representar a los personajes con discapacidades o cicatrices en el rostro como villanos, de manera que, como le reveló durante otra entrevista a IGN, quería desbaratar este tipo de clichés tanto como le fuese posible en El güino.

Claro que este sobrenombre del personaje tiene otro origen en las viñetas. Concretamente, en el acoso que recibía siendo niño a razón de su pasión por los pingüinos y por compartir algunos rasgos físicos con estas aves, como su picuda nariz y cojera.

No obstante, en el caso del spin-off de The Batman, parece deberse al poder adquisitivo de los Cobb, lo que explica que ambicione hacerse con el imperio criminal de Carmine Falcone (John Turturro) tras su muerte al final del filme de Matt Reeves. Aunque para ello tenga que mantener una guerra abierta con su hija Sofía (Cristin Milioti) y poner patas arriba la ciudad de Gotham.