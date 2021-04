Pilou Asbaek (Juego de tronos), en negociaciones para unirse a Jason Momoa en Aquaman 2

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Siguiendo los pasos de Jason Momoa, otra estrella de Juego de tronos podría dar el salto a la saga Aquaman. Pilou Asbaek, quien diera vida a Euron Greyjoy, está negociando su participación en la secuela.

Así lo ha desvelado Deadline, que destaca que Warner Bros. no ha confirmado ni desmentido estas especulaciones por el momento. Pese a que ambos participaron en Juego de tronos, ya que Momoa dio vida a Khal Drogo, no coincidieron en el set debido a que el intérprete dejó la ficción en la temporada 2 mientras que Asbaek no se incorporó como el temible Euron Greyjoy hasta la sexta entrega.

Tras su paso por Juego de tronos, el intérprete danés ha aparecido en títulos como Run Sweetheart Run, The Investigation (El caso del submarino) o A descubierto. Tiene pendiente de estreno Samaritan junto a Sylvester Stallone; I.S.S y Snafu con Jackie Chan y John Cena. Por su parte, Momoa ha repetido su papel de Aquaman en Liga de la Justicia de Zack Snyder y próximamente estará en la esperada Dune de Denis Villeneuve; The Last Manhunt, Sweet Girl, Slumberland y Frosty the Snowman.

Tras dirigir la primera entrega, James Wan repetirá al frente de Aquaman 2, que contará con Jason Momoa en el papel protagonista, Amber Heard dando vid a Mera, Patrick Wilson interpretando al rey Orm, Yahya Abdul-Mateen II encarnando David Kane y Temuera Morrison como Tom Curry. Por el momento se desconoce la trama de la cinta, que se espera que llegue a los cines en diciembre de 2022.