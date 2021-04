Un tuit de Juego de tronos reaviva la ira de los fans por el final: "Exigo una disculpa personal por la temporada 8"

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Este mes de abril se celebra el décimo aniversario del estreno de Juego de tronos y la cuenta oficial en Twitter de la serie aprovechó para lanzar un críptico mensaje: "Winter is coming". Este mensaje ha reavivado la ira de algunos fans, que no han olvidado la decepción que para gran parte de ellos supuso la temporada 8 y el polémico final de la serie de HBO.

"Season 8" se convirtió en trending topic y muchos fans aprovecharon para recordar la decepción que supuso para algunos de ellos el desenlace. "Si HBO quiere que vea un spin-off de Juego de tronos exigo una disculpa personal por la temporada 8. Fuente de tamaño 12, doble espacio, sin hacer tonterías con los márgenes", pidió un espectador.

if HBO wants me to watch a Game Of Thrones spin off I want a personal apology for season 8. 12 pt font, double spaced, no funny business on the margins — Astead (@AsteadWesley) April 14, 2021

"Quiero que cada uno de los 432 minutos que perdí viendo la temporada 8 se borre de mi memoria", comentó otra indignado tuitera, mientras que un usuario destacó que "la última temporada no solo estaba mal escrita y ejecutada, sino que también perpetuó conceptos erróneos y dañinos sobre el dolor y la salud mental".

I want every 432 minutes i wasted watching season 8 removed from my memory bank https://t.co/46HoLmVoDN — Aurelia ⟭⟬⁷ (@AureliaOT7) April 14, 2021

GoT's final season wasn't just poorly written and executed, it also perpetuated incredibly harmful misconceptions about grief and mental health in the last half of season 8. — TargaryenTheLibrarian (@targaryen_the) April 14, 2021

Para algunos que vieron la ficción, última temporada de Juego de tronos se ha convertido en un caso de estudio. "Debería escribir sobre la caída de la temporada 8 de Juego de tronos porque eso es digno de ser estudiado. Fue el fenómeno dominante de la cultura pop durante casi 10 años y en la 1 temporada; ahora ya nadie habla de eso", opinó una usuaria.

I should really write about the downfall of Game of Thrones Season 8 because that should be studied. It was literally the dominating pop culture phenomenon for almost 10 years and in 1 season - now absolutely no one talks about it anymore — octavia (@MasterOctagon) April 14, 2021

Algunos fans más positivos pidieron que HBO rehiciera la temporada 8. "A Zack Snyder le han dado 70 millones para arreglar Liga de la Justicia. Arreglad la temporada 8, probablemente solo os llevaría tres episodios", recomendó un tuitero. "Arreglad la temporada 8 y volved después", sentenció otro fan.

They gave Zack Snyder 70 something million bucks to "fix" Justice League.



Fix season 8. You could probably do it in three episodes. https://t.co/27qMD3iFjC — John Hornor Jacobs (@johnhornor) April 14, 2021

Fix season 8 and then come back to me https://t.co/gxzlB1t66q — James M. Williams (@TheNextJKing) April 14, 2021

"Entre nosotros, estoy totalmente de acuerdo en que finjamos que es principios de 2019, la temporada 8 aún no ha salido y estamos haciendo una totalmente nueva. ¡Será nuestro secreto!", propuso un espectador.

Between us I'm ALL IN on us pretending it's early 2019, season 8 hasn't happened yet, and doing the damn thing fresh. Our secret! — Riggs (@RiggsBarstool) April 14, 2021

realmente la temporada 8 de juego de tronos fue una cosa que pasó — habibi (@lamasnf) April 14, 2021

Te amo juego de tronos gracias por darme hermosos momentos televisivos como este durante 8 temporadas de verdd casi te perdono la última temporada al recordar los bellos momentos q pasamos juntos https://t.co/LF6yvGYHdM — anto (@biscoctu) April 14, 2021

Si crees que estas echabdo tu vida a perder recuerda lo que hicieron en la 8° temporada de Juego de Tronos — Ruben Gutierrez (@Ruben4gutierrez) April 13, 2021

acordandome de la temporada 8 de juego de tronos pic.twitter.com/9anz5caKkP — El Hector 🦋 (@DarkSoulsArabia) April 11, 2021