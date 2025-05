El personaje de The Last of Us al que la serie ha perdonado la vida

La segunda temporada de The Last of Us ha sellado el destino de algunos de sus personajes más queridos. Por otra parte, hay otros que, a pesar de llevar varios episodios sin aparecer, la serie ha confirmado que sí sigue con vida... aunque en el videojuego no corrieran la misma suerte.

Después de que Ellie y Dina la abandonaran cerca de la tienda de música en el cuarto episodio, titulado Lo que dejamos atrás, muchos habían echado de menos a Shimmer. Ya estaba empezando a hacerse notar la ausencia de la yegua, que había permitido a ambas llegar hasta Seattle, y muchos seguidores de la serie habían comenzado a teorizar acerca de que el animal hubiera sufrido ya el mismo trágico destino que en el videojuego.

Aunque Shimmer no vuelve a aparecer desde entonces, The Last of Us ha confirmado en su último episodio que sí sigue con vida. Cuando Jessie relata cómo dio con Ellie y Dina, menciona que encontró a Shimmer sana y salva en el mismo lugar donde la dejaron. "Sigue allí, y está bien, por si te interesa", le recrimina Jesse. Por el contrario, el destino de la yegua en el videojuego fue bien distinto, pues murió a manos de un miembro del Frente de Liberación de Washington llamado Mike, que disparó al animal en la cabeza.

En general, la ficción de Max está optando por alejarse de la violencia hacia los animales, pues la de Shimmer no es la única muerte de esta índole que ha omitido. A diferencia del material original, la serie no ha mostrado una escena en la que un perro llamado Alice ataca a Ellie cuando esta llega al acuario, lo que lleva al personaje de Bella Ramsey a sacrificar al animal.