Peaky Blinders: Filtradas las primeras imágenes de la temporada 6 con Tommy Shelby

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Tras varios retrasos forzados por la pandemia de coronavirus, el rodaje de la sexta y última temporada de Peaky Blinders ha echado a andar. Y desde el set de filmación en Liverpool ya se han filtrado las primeras imágenes y vídeos con Tommy Shelby, el carismático protagonista de la ficción interpretado por Cillian Murphy, como gran reclamo.

Un vídeo tomado tras las cámaras durante la filmación de la temporada 6 de Peaky Blinders muestra a Murphy caracterizado como el popular líder de la familia de los Shelby paseando por las calles de lo que en la ficción es la ciudad de Birmingham.

Junto al vídeo filtrado, también hay imágenes oficiales cortesía de las cuentas oficiales de Peaky Blinders en redes sociales que muestra al protagonista con su ropa de faena dentro de la sala de vestuario de la serie.

Behind the scenes with Cillian Murphy on #PeakyBlinders series 6



📷 Anthony Byrne pic.twitter.com/O7pj9nfiRF