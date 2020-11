La teoría de Peaky Blinders que revela quién traicionó a Tommy Shelby

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Durante la ya larga historia de los Peaky Blinders, Tommy Shelby (Cillian Murphy) ha sido traicionado en numerosas ocasiones. Y son muchos los fans están convencidos de que alguien cercano a él reveló su plan para matar a Sir Oswald Mosley (Sam Clafin) en el final de la quinta temporada. Los espectadores se han fijado en varios detalles de anteriores capítulos, y todos ellos parecen apuntar a Johnny Dogs (Packy Lee) como el traidor.

Tal como recoge Express, un usuario de Reddit ha explicado su teoría sobre la posible traición de Johnny Dogs. "En mi opinión, el traidor es Johnny Dogs. Sé que es casi imposible de creer porque ha estado con Tommy desde el principio, pero eso hace que su traición sea aún más dolorosa. Recordad que después de la muerte de Bonnie (Jack Rowan), Aberama (Aidan Gillen) fue a la casa de Tommy con Johnny herido, gritando que era él porque era el único que podía encontrarlos", argumento el usuario greenpotatoswithsuga.

"Tommy rechazó las acusaciones de Aberama diciendo que era imposible. Eso es lo único que nos explican. ¿Pero por qué no? Además, el asesino podría estar en cualquier parte. A pesar de que Finn (Harry Kirton) cometió un error, el tipo al que le contó sus planes no tenía forma de saber que Aberama iba a matar a Jimmy McCavern (Brian Gleeson) ni tampoco podía saber la ubicación del tirador", continuó el fan.

A raíz del final de temporada, muchos fans de Peaky Blinders sospechaban de Michael Gray (Finn Cole), pero el usuario de Reddit rechazó las acusaciones. "No tiene ninguna razón para hacer que Aberama y Arthur sean asesinados. Su enemistad es con Tommy. Arthur no representa ninguna amenaza para dirigir el negocio. Además, si fuera Michael, después de matar a Barney podría haber señalado a Tommy, pero no fue así. Para Michael, lo más beneficioso sería que Tommy muriera", aclaró.

"Por otro lado, Johnny Dogs sabía todo sobre el plan. Él sabe que después de la muerte de John Shelby (Joe Cole), Arthur (Paul Anderson) era alguien en el que Tommy podía confiar. Sabía que esto podía destruir a Tommy. ¿Las razones? No lo sé. Celos, dinero, más poder", sentenció.

Para descubrir la verdadera identidad del gran traidor que vendió a Tommy Shelby sus Peaky Blinders, habrá que esperar al menos hasta bien entrado el próximo año, cuando se espera que se estrene la sexta temporada de la aclamada ficción.