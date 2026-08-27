Paula Echevarría desentierra traumas del pasado en el tráiler de A la deriva, nueva serie de atresplayer

Paula Echevarría desentierra traumas del pasado en el absorbente ctráiler de A la deriva - ATRESMEDIA

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

A la deriva, serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, ha lanzado su tráiler. La ficción, que sigue los pasos de unos marineros que regresan a casa después de que sus familias los dieran por muertos, llega a atresplayer el domingo 20 de septiembre.

"La guardia civil dice que el barco no aparece", dice una voz al inicio del adelanto, mientras varios personajes, entre lágrimas, se abrazan. "Cuando desapareció me sentí tan aliviada, y a la vez tan culpable... no quiero que vuelva", confiesa Lucía, a quien da vida Echevarría.

"No somos ni mujeres viudas ni mujeres casadas", exclama una mujer en lo que parece ser una reunión entre todas aquellas que perdieron a sus maridos. "Tenemos que seguir adelante", dice la protagonista, que logra reconstruir su vida y encontrar el amor con Tristán, el personaje de Noher.

El panorama perfecto se derrumba cuando, encontrados a la deriva, los tripulantes del barco desaparecido regresan a casa. Finalmente, el tráiler desvela que el aparentemente perfecto matrimonio de Lucía y Héctor, a quien da vida Grao, quizá esconde más secretos de lo que parece.

NO TODO LO QUE SE PIERDE DEBE SER ENCONTRADO

"Batuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas, en un extraño limbo legal", comienza la sinopsis oficial de la ficción.

"Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad. Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y 'los resucitados' son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados", finaliza el extenso adelanto.

Junto a Paula Echevarría (Velvet), Daniel Grao (Los ojos de Julia) y Michel Noher (La Unidad), el reparto de la serie cuenta con nombres como Silvia Alonso (La que se avecina), Roberto Enríquez (Vis a vis), Richard Holmes (Salvador) y Adelfa Calvo (La casa de papel), entre otros.