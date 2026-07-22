A la deriva, serie con Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, ya tiene fecha de estreno en atresplayer

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan A la deriva, que ya tiene fecha de estreno en atresplayer - ATRESMEDIA

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

A la deriva, serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, se estrenará el domingo 20 de septiembre en atresplayer. La ficción sigue los pasos de unos marineros que regresan a casa después de que sus familias los dieran por muertos.

En A la deriva Echevarría da vida a Lucía, una mujer que logra reconstruir su vida y encontrar el amor con Tristán, interpretado por Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Grao, el marido al que creía muerto.

La producción, que cuenta con diez episodios de 50 minutos, está rodada en Canarias y en Madrid y ambientada en los años 70 en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia.

La nueva serie de atresplayer promete explorar cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Un inesperado regreso que removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

LO QUE TE ROMPIÓ REGRESA CUANDO YA HAS SANADO

"Batuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas, en un extraño limbo legal", comienza la sinópsis oficial de la ficción.

"Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad. Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y 'los resucitados' son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados", finaliza el extenso adelanto.

Junto a Echevarría (Velvet), Grao (Los ojos de Julia) y Noher (La Unidad), el reparto de la serie cuenta con nombres como Silvia Alonso (La que se avecina), Roberto Enríquez (Vis a vis), Richard Holmes (Salvador) y Adelfa Calvo (La casa de papel), entre otros.

A la deriva es una producción de Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La serie está escrita por Susana López Rubio (Física o Química), Javier Holgado (Los misterios de Laura) y Juan Beiro (Entre tierras), y dirigida por Humberto Miró (Alba) y Menna Fité (Merlí).