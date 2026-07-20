Atresplayer prepara una batería de estrenos para su nueva temporada

A la deriva, nueva serie de atresplayer - ATRESMEDIA

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Tras una temporada con éxitos como Mar Afuera, La Ruta: Vol. 2: Ibiza, La Nena, Rafaela y su loco mundo o Las hijas de la criada, atresplayer, la plataforma de Atresmedia, ya tiene los ojos puestos en los próximos meses con una batería de estrenos.

Un nuevo curso en el que, entre otros títulos, llegarán los estrenos de las segundas temporadas de FoQ: La nueva generación, ¿A qué estás esperando? y Perdiendo el juicio o nuevos proyectos como Las Vecinas, A la deriva, Trazos ocultos, Sira, Mi querida Lucía o Crimen en España. Además, atresplayer estrenará la sexta edición de Drag Race España, la segunda edición de Drag Race España All Stars o la serie documental Los hombres equivocados.

Comenzando por la renovación de segundas temporadas, FoQ: La nueva generación, ya ha comenzado su rodaje y cuenta con el esperado regreso de Angy Fernández, una de las actrices de la mítica Física o Química, la serie original del universo. Atresplayer tambien estrenará las nuevas entregas de ¿A qué estás esperando?, una comedia erótico-romántica con Adriana Torrebejano y Rubén Coartada, y Perdiendo el juicio, un drama judicial protagonizado por Elena Rivera.

Entre sus nuevos títulos están Las Vecinas, centrada dos vecinas con más de una década de conflictos, y Crimen en España, que seguira los pasos de una periodista durante 11 años y 5 crímenes. Ambas producciones llegarán a la plataforma como fruto de la alianza entre atresplayer y la productora Suma Content, fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, la pareja de creadores conocida como Los Javis.

Otros nuevos títulos son A la deriva, una serie drámatica ambientada en 1970, Trazos ocultos, serie protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, Sira, que sigue a una espia infiltrada tras la segunda guerra mundial, o Mi querida Lucía, la adaptación de la novela homónima de La Vecina Rubia.

ATRESPLAYER CIERRA UNA GRAN TEMPORADA

Dejando de lado la prometedora nueva temporada, atresplayer ha cerrado este curso con cifras récord. Así, según los datos aportados por la plataforma, a lo largo de esta temporada, atresplayer ha reunido 24 millones de espectadores y más de 760.000 abonados.

Además, Atresmedia encadena 10 años de liderazgo digital y logra más de 1.000 millones de interacciones en redes sociales gracias a atresplayer y una oferta de contenidos con 11 nuevos proyectos estrenados.

Atresplayer también ha sabido dar un paso al frente en cada uno de los acuerdos alcanzados en estos últimos años, como el de integración con Disney+, que permite a los clientes de ese servicio de streaming el acceso a títulos de la plataforma a través del sello atresplayer, o la venta de contenido a plataformas internacionales como Netflix, Prime Video o Apple TV. En añadido, TelevisaUnivisión y Atresmedia se unieron para el lanzamiento en España de ViX, que permite disfrutar del servicio de streaming de TelevisaUnivision a través de atresplayer.