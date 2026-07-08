Silvia Alonso y Alejandro García ya ruedan Todo por la casa, una comedia romántica sobre el problema de la vivienda - ATRESMEDIA CINE

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 4 de junio comenzó el rodaje de Todo por la casa, comedia romántica sobre el problema de la vivienda. La película, dirigida por María Togores (Entre tierras), está protagonizada por Silvia Alonso (Sin instrucciones) y Alejandro García (Hasta que la boda nos separe).

Todo por la casa sigue los pasos de Eva y Nacho, interpretados por Alonso y García respectivamente, dos jóvenes dispuestos a hacer lo que sea para conseguir un piso asequible en Madrid. El filme pretende tratar con humor las disparatadas situaciones en las que se ven envueltos los personajes, que no son tan lejanas de otros problemas actuales como la desconexión o la soledad.

"Dirigir esta historia es un reto emocionante", afirma la directora María Togores en un comunicado en el que destacaba la dificultad de "profundizar en un problema tan actual como el del acceso a la vivienda". Togortes, que está a punto de estrenar la serie Ágata y Lola o la película Toda la verdad de mis mentiras, cree además que "muchas personas se van a sentir identificadas" con la historia supervivencia relatada en Todo por la casa.

¿Hasta dónde llegarías por conseguir el piso de tus sueños? Estamos en rodaje de #TodoPorLaCasa, comedia romántica vinculada al contexto actual de la vivienda dirigida por María Togores y escrita por Olatz Arroyo.



2027, solo en cines. pic.twitter.com/nE4qrncfuk — Beta Fiction Spain (@BetaSpain) July 8, 2026

"Encontrar un piso de alquiler en Madrid hoy en día es una misión imposible. Eva lo sabe bien, lleva años intentando salir de un piso compartido. Nacho, que está a punto de quedarse en la calle con su hija Miri, también lo sabe. Ambos están desesperados y dispuestos a todo por una casa. Cuando coinciden visitando un piso y descubren que los caseros, un matrimonio mayor chapado a la antigua, se lo quieren alquilar a una familia tradicional, no dudan en hacerse pasar por pareja. Nacho y Eva no se conocen de nada, pero están dispuestos a dividirse la casa. Lo que no saben es que sus nuevos caseros viven justo enfrente y están deseosos de convivir con la joven familia", adelanta la sinópsis oficial de la película.

Junto con Alonso y García, la película, que llegará a los cines en 2027 y cuenta con guión de Olatz Arroyo (Sin cobertura), está protagonizada por María Jesús Hoyos (Poquita Fe), Miguel Rellán (El cautivo) y Noah Casas (El casoplón).