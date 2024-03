MADRID, 27 Mar. (CulturaOcio) -

Giancarlo Esposito, el actor que ha dado vida a villanos en Breaking Bad, The Mandalorian, The Boys o la más reciente The Gentleman, tiene nueva serie. Este lunes 1 de abril llega a AMC+ Parish, una producción ambientada en el mundo criminal de seis capítulos.

Basada en la miniserie británica de The Driver (El conductor), la nueva serie de AMC+ narra la historia de Gracian 'Gray' Parish (Esposito), un hombre de familia y propietario de un servicio de coches de lujo en la vibrante ciudad de Nueva Orleans.

Parish relata como, pese a haber dejado atrás la vida del crimen como conductor y cómplice de los gánsteres de esta ciudad estadounidense, el protagonista se verá involucrado de nuevo su en una trama de tráfico de personas. Una temible red que también pondrá en peligro a su familia su familia.

"Después de la trágica pérdida de su hijo en un violento asesinato y el colapso de su empresa, Gray se ve envuelto en una peligrosa trama al reencontrarse con un viejo amigo de sus días como conductor, lo que lo lleva a enfrentarse a un violento sindicato criminal", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Esposito, completan el reparto de Parish Zackary Momoh, Paula Malcomson (Watchmen, Los juegos de hambre), Skeet Ulrich (Scream, Riverdale), Bonnie Mbuli, Ivan Mbakop (Ojo de Halcón), Arica Himmel, Dax Rey, Bradley Whitford (El cuento de la criada) y Amanda Brugel (El cuento de la criada, Orphan Black).

En España, la serie lanzada por AMC+ podrá seguirse a través de las plataformas de Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal en Prime Video y Apple TV Channels. Parish está creada por Danny Brocklehurst y Jim Poyser, además de contar con el propio Esposito en la producción. Está producida por AMC Studios, en asociación con A+E Studios y Thruline Entertainment. Brocklehurst es co-creador y productor ejecutivo. Eduardo Javier Canto y Ryan Maldonado son los showrunners de Parish.