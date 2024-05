VÍDEO: Temporada 2 de One Piece avanza el debut de un personaje clave

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Netflix ya está preparando la temporada 2 de One Piece, cuyo rodaje se espera arranque este mismo verano. Entretanto, la plataforma ha ofrecido a los fans de la saga un suculento clip que anticipa la llegada de un importante personaje a los nuevos episodios de la serie.

El remake en imagen real de One Piece tuvo una gran acogida tanto entre la crítica como de los seguidores del manga y anime creado por Eiichiro Oda. Y también cosechó unas excelentes cifras en Netflix, de manera que a nadie le sorprendió lo más mínimo cuando el gigante del entretenimiento dio luz verde a una segunda tanda de capítulos.

Es más, Netflix ha querido celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su principal protagonista, Monkey D. Luffy con un simpático vídeo. En él puede verse a Iñaki Godoy de nuevo como el temerario capitán de los sombreros de paja, a punto de soplar una vela con forma de 3 de su deliciosa tarta.

It’s May 5th, NAKAMA! 🎉 Join our captain @InakiGodoy in celebrating the greatest, coolest, and most inspiring pirate to ever sail the Grand Line. Happy B-B-B-B-Birthday, Monkey D. Luffy! 🌬️🎂 pic.twitter.com/e0BLcFGklE