Robin Wright denuncia que Netflix se negó pagarle lo mismo que a Kevin Spacey en House of Cards

Archivo - Netflix se negó a pagar a Robin Wright lo mismo que a Kevin Spacey en House of Cards - NETFLIX - Archivo

MADRID, 21 Jun. (CulturaOcio) -

Robin Wright tomó el relevo de Kevin Spacey como protagonista de House of Cards en 2017, cuando el actor fue despedido a raíz de varias acusaciones de agresión sexual. Así, Claire Underwood se convirtió en el personaje central de la serie, asumiendo el mando de la Casa Blanca en la sexta y última temporada de la ficción de Netflix. No obstante, la intérprete ha revelado que tuvo que luchar por que su salario fuera equivalente al de Spacey.

"Sí, fue difícil. Voy a ser honesta", confesó Wright en declaraciones recogidas por Variety durante el Festival de Televisión de Montecarlo. El equipo de House of Cards afirmó no poder pagarle lo mismo que a su excompañero de reparto "por no haber ganado un Oscar", según relata la actriz.

"Cuando dije: 'Creo que es justo porque mi personaje se hizo tan popular como [el de Spacey]', me respondieron: 'No podemos pagarte lo mismo que a un actor, así que te haremos productora ejecutiva y podrás dirigir. Te daremos tres sueldos diferentes'", rememoró la intérprete que, según apunta, que Spacey tuviera un Oscar y ella no fue la excusa que usaron para negarse a subirle el sueldo.

El actor obtuvo en 1996 el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en Sospechosos habituales y fue galardonado de nuevo en el 2000 por American Beauty, esta vez en la categoría de mejor actor principal.

Wright hizo notar que los premios son utilizados a menudo en la industria para justificar que las actrices perciban salarios inferiores a los de sus compañeros. "Ese ha sido el protocolo durante años. Simplemente es así", sentencia la intérprete, que afirma que enfadarse "no habría cambiado nada".

"Si preguntas: '¿Por qué esta actriz no recibió la misma cantidad que Will Smith?' Te dicen: 'Aumentará cuando ganes'. Por una nominación, no tanto", se lamentó la actriz. "¿Por qué tiene eso algo que ver con un aumento?", expresó.

No es la primera vez que la intérprete manifiesta haber luchado por tener un salario equivalente al de Spacey en House of Cards, pues ya habló sobre este tema en una entrevista de 2016. "Miré las estadísticas y el personaje de Claire Underwood tuvo una etapa en la que fue más popular que el de Frank. Así que lo aproveché. Lo dejé claro: 'O me pagáis más o lo hago público'. Y me hicieron caso", relató Wright en una entrevista concedida a Huffpost.