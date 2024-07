El nuevo traje de Mark Grayson en la temporada 3 de Invencible, explicado

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Tras el brutal e inesperado final de su segunda temporada, Invencible regresará con una emocionante tercera entrega que aún no tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video. Sin embargo, Robert Kirkman, su creador, anticipó durante la Comic-Con que se celebró el pasado fin de semana en San Diego que a Mark Grayson le esperan tiempos oscuros en los nuevos episodios, y esa es la razón por la que tendrá un traje acorde a esta nueva etapa, que promete ser más fiel a los cómics.

Grayson fue retado una y otra vez a lo largo de la temporada 2 de Invencible. Pero la auténtica prueba de fuego tuvo lugar cuando se enfrentó a Angstrom Levy, un villano que, además de tener la extraordinaria habilidad para generar portales a otras dimensiones, conoce su verdadera identidad. Y para acabar definitivamente con el héroe, el villano secuestra a Oliver y Debbie. Invencible logra detener al villano y salvar tanto a su hermano pequeño como a su madre, aunque a un alto coste.

Lo que no puede imaginar es que no tendrá tiempo siquiera de recuperarse. Oscuras y poderosas amenazas acecharán al poderoso viltrumita en su nueva etapa. A su paso por la Comic-Con 2024, Prime Video deleitó a los asistentes y también en sus redes sociales con una imagen de la temporada 3, que mostraba el espectacular uniforme azul y negro que vestirá Mark Grayson en consonancia con este nuevo comienzo.

First look at Invincible’s new Season 3 suit! Looks great, doesn’t it? Definitely won’t be getting scratched or covered in blood... pic.twitter.com/XJR6ZItUjV