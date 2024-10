Nuevo tráiler de Agatha que conecta directamente con el Billy Maximoff de WandaVision

MADRID, 15 Oct. (CulturaOcio) -

A cuatro episodios de terminar, Agatha, ¿quién si no? ha lanzado un tráiler de mitad de temporada que repasa lo ocurrido hasta el momento y adelanta algunas claves de lo que está por venir. Desvelada la verdadera identidad del personaje de Joe Locke en el quinto capítulo, el vídeo no hace sino confirmarla, pronunciando por primera vez su nombre e insertando un revelador flashback situado en los eventos de WandaVision.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si al final del episodio 5, titulado 'Las tinieblas hoy despiertan', el hasta ahora conocido como "adolescente" explotaba ante las palabras de Agatha, que le aseguraba que era "igualito" a su madre y hacía gala de una magia azul que ya exhibiera uno de los hijos de la Bruja Escarlata en WandaVision, así como de una corona muy familiar, el nuevo tráiler no se anda con tapujos.

"¿Qué quiere Billy Maximoff del final de la Senda?", pregunta el personaje de Kathryn Hahn que, como era de esperar, no ha muerto tras ser engullida por el barro. "El poder no me interesa. Quiero otra cosa. Algo más", responde Billy.

El tráiler incluye un breve vistazo a lo que sin duda es un flashback de Billy, situado temporalmente durante los eventos de WandaVision, puesto que el chico ve el hechizo que empieza a cubrir Westview antes de sufrir un accidente de coche. Tal y como recoge ComicBook, algunos fans no han tardado en relacionar dicho accidente con aquel que Agatha mencionaba al inicio del spin-off.

Aunque la identidad del "adolescente" no es ya un secreto, quedan todavía muchas incógnitas por resolver alrededor del personaje de Locke. Y es que cabe recordar que Billy y Tommy Maximoff aparecían en WandaVision, pero solo como parte del conjuro de la Bruja Escarlarta, por lo que desaparecían trágicamente al desvanecerse este. Así, la serie debe explicar cómo es que Billy sigue vivo, si recuerda lo ocurrido y qué es lo que quiere exactamente de la Senda de las Brujas.

Por otro lado, el regreso de Billy A.K.A. Wiccan al UCM es sin duda un paso más hacia la formación de los Jóvenes Vengadores y es de esperar que no se demore mucho el encuentro con su hermano, Tommy A.K.A. Speed. La Casa de las Ideas ya ha presentado a otros miembros del mencionado grupo, como Eli Bradley/Patriota, America Chavez, Kate Bishop o Cassie Lang.