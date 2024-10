MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

El quinto episodio de Agatha, ¿quién si no? ya está disponible en Disney+. Superado su ecuador, la serie ha resuelto uno de sus misterios principales revelando la identidad del personaje de Joe Locke. Y el spin-off de WandaVision no ha hecho más que confirmar las teorías de los fans (respaldadas más tarde por varias filtraciones), que ya habían deducido la verdad detrás del misterioso "adolescente" hacía semanas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En 'Las tinieblas hoy despiertan', el capítulo 5 de Agatha, ¿quién si no?, al aquelarre se le presenta su tercera prueba, esta vez, centrada precisamente en Agatha, quien debe enfrentarse (literalmente) a los fantasmas de su pasado. Así, aprovechando la luna de sangre, "cuando la barrera entre los vivos y los muertos es más delgada", las brujas hablan con los espíritus... que pronto revelan su deseo de castigar a Agatha.

El fantasma de Evanora Harkness, la madre de Agatha, a quien esta mató junto al resto de su aquelarre en el siglo XVII cuando iban a ejecutarla, posee el cuerpo de su hija y conmina a las demás brujas a terminar la Senda sin ella. Alice, tratando de liberar a Agatha del espíritu, la ataca con su magia, consiguiendo su objetivo, pero también dando la oportunidad al personaje de Kathryn Hahn de absorber su poder, algo que esta hace sin dudar.

En su ansia de acumular poder, Agatha mata a su compañera de aquelarre, para horror de las demás, pero especialmente, del chaval. "¿En eso consiste ser bruja, en matar para salirte con la tuya? No, para mí, no", le confronta el chico. Y aunque Agatha había empezado por negar su culpa -"no he podido controlarme", se excusa-, en cuanto el personaje de Locke pronuncia esas palabras, se da un cambio en ella, que sonríe y le pregunta si está seguro de lo que acaba de decir.

"Eres igualito que tu madre", sentencia Agatha, mirando fijamente al chaval. Cuando esta termina llamándole "mascota", el joven estalla, de sus manos empieza a brotar un poder azul con el que controla a Jen y Lilia, obligándolas a arrojar a Agatha a una especie de arenas movedizas que se la tragan. Acto seguido, el personaje de Locke lanza a las otras dos brujas detrás, con lo que el capítulo termina con la aparente muerte (como mínimo, desaparición), de casi todo el aquelarre, a excepción de Rio, que no está presente en esa escena.

HIJO DE LA BRUJA ESCARLATA

La confirmación definitiva de la identidad del personaje de Locke viene cuando, después de que este se vuelva contra las otras brujas, sobre su frente aparezca una corona o tiara azul muy similar a la de la Bruja Escarlata. Este accesorio sin duda hace patente de forma muy visual que es "igualito" a su madre.

Así, como se venía especulando y la filtración del Funko Pop del personaje confirmaba, el "adolescente" es en realidad Billy Kaplan, el hijo de Wanda Maximoff. Ahora bien, cómo sabía Agatha quién era el chico y desde cuándo, son cuestiones que quedan por responder.

Probablemente Agatha barajase varias teorías sobre la identidad del personaje de Locke desde un principio, pero estuviese demasiado cegada con la posibilidad de que fuese su propio hijo, Nicholas Scratch. En el anterior episodio, Rio, dándose cuenta de esto, le aseguraba que no era suyo, lo que quizá provocara que la bruja pudiera deducir por sí misma la verdad.

En cuanto al futuro de Billy, aunque en los últimos compases del quinto episodio parezca haber tomado un giro oscuro, no es probable que esto determine por mucho tiempo al personaje. Y es que, en las grapas, el hijo de Wanda, lejos de ser un villano, se convierte en un Joven Vengador, adoptando el sobrenombre de Wiccan. En todo caso, habrá que esperar a próximos capítulos para conocerlo mejor.