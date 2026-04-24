El nuevo teaser de Spider-Noir presenta a todos sus villanos, desde Silvermane hasta el Hombre de Arena - PRIME VIDEO

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 27 de mayo llega a Prime Video Spider-Noir, serie en imagen real basada en el cómic de Marvel y protagonizada por Nicolas Cage. Y para ir abriendo boca, se ha lanzado un featurette que ofrece un detallado vistazo a los villanos de la ficción, confirmando a quiénes tendrá que hacer frente la oscura versión del trepamuros.

"Hay un millón de factores que influyen en este tipo de decisiones. Algunos son prácticos, como el presupuesto o la disponibilidad, porque hay muchas manos intentando coger galletas del tarro que es Marvel, pero por suerte también hay un repertorio muy amplio de personajes", explicó el showrunner y productor ejecutivo Oren Uziel en declaraciones a IGN, ahondando en cómo había elegido qué villanos del amplio repertorio de las grapas aparecerían en la serie de Prime Video.

El featurette, compartido por el medio de comunicación, comienza con el que promete ser el mayor enemigo de Spider-Noir, Silvermane (también llamado Cabello de Plata en España), al que encarna Brendan Gleeson. "Es un psicópata. Pero también es un poco más listo que el narcisista medio", señala el actor en el vídeo.

The upcoming streaming series Spider-Noir reimagines some of Marvel Comics’ most popular heroes and villains as Prohibition Era gumshoes and gangsters squaring off in New York City in 1933.



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El avance también muestra a Jack Huston como Sandman o el Hombre de Arena, el "antihéroe por excelencia", ya que el poder que le hace extraordinario "también es lo que lo está matando" y a Abraham Popoola como Tombstone o Lápida que, a diferencia de los cómics, no es albino.

Por último, el vídeo ha servido para desmentir una popular teoría, revelando que un personaje que muchos creían que sería Electro es en realidad Megawatt/Dirk Lydon, que tiene unas habilidades similares. "Si no vas a usar a Electro, siempre hay otro personaje al que recurrir", expuso Uziel.

"Hay un montón de otros villanos con poderes, pero creo que están intentando resolver un problema. Dirk es el problema", indicó Andrew Lewis Caldwell, que da vida a Lydon.

UN VILLANO TOTALMENTE NUEVO

Aparte de los mencionados villanos, las imágenes muestran a un hombre capaz de controlar el fuego, Jimmy Addison, que, encarnado por Jack Mikesell, se trata de un personaje totalmente nuevo. "Es el único que realmente no tiene un equivalente directo [en los cómics]", observó Uziel. "Hay un montón de personajes de Marvel a los que podríamos recurrir para cumplir ese requisito, pero no querría, a falta de un término mejor, quemar, a ninguno para un uso futuro", añadió.

Aparte de con los mencionados intérpretes, la serie protagonizada por Cage también contará en su reparto con Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.