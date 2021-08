El nuevo He-Man en CGI de Netflix enoja a los fans de Masters del Universo: "¡Pobre, para lo que ha quedado!"

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

El reboot de 'He-Man y los Masters del Universo' no llegará a Netflix hasta el 16 de septiembre, pero su tráiler no ha dejado indiferente al fandom. Su nueva estética y estilo de animación ha sido lo que más ha sorprendido a los seguidores. Por supuesto, este adelanto no ha logrado el consenso de los fans, comio tampoco lo hizo la continuación Revelation de Kevin Smith, provocando bastante división en redes sociales y muy duras críticas.

Y es que el tono del tráiler no ha terminado de convencer al público. Por un lado, están aquellos que han abrazado esta nueva versión más futurista y ligera. Por otro, aquellos que su estética y puesta en escena les parece "horrible" y, finalmente, aquellos que prefieren mostrarse cautos y esperar a su estreno para opinar tras haber visto el remake.

Sobre el rechazo a esta versión, destaca mucho la estética, la cual no termina de satisfacer a cierta parte de los fans. "No me gustan personajes tan desiguales. Tampoco la espada extremadamente grande", compartió un seguidor. Otros, directamente, consideran que esta versión no guarda relación alguna con la original. "Pobre 'He-Man y los Masters del Universo. ¡Para lo que ha quedado!", expresaba otro.

Pero esto que mierda es???

Vamos de mal en peor. Pobre #HeManandtheMastersoftheUniverse

Para lo que ha quedado. Entre esto que de #HeMan solo tiene el nombre, y lo han hecho con #Revelations... Mejor que @NetflixES

deje a estos personajes en paz. Horrible.https://t.co/t8tLS3yD5H — Tony (@TioSinSuerte) August 20, 2021

Entre los fans, ha habido algunos que han destacado que, en esta versión, habrá más personajes que tomen los poderes de los Masters, siendo un auténtico equipo de héroes que luchará contra el malvado Skeletor. "Se ve que todos los personajes tendrán participación", aplaudía un fan.

A pesar de todo lo que se le pueda decir suena como una mucho mejor opción, al menos aquí son honestos y sabes a lo que le tiran, su Adam de transforma con un rayo y no al estilo Sailor Moon, se ve que todos los personajes tendrán participación.#HeManandtheMastersoftheUniverse https://t.co/b8mMUqycV7 — Timmy (@MaverickwolfZX) August 19, 2021

Vale vale... cojamos aire, lo soltamos... vemos tranquilamente el trailer de #HeManandtheMastersoftheUniverse de @netflix y ya estoy enganchado a la serie... literalmente acabo de hacer captura a todo para reinventar a She-Ra de este Universo!!! 😍 #ForTheHonorOfGreyskull ⚔ pic.twitter.com/85y4fVocEr — Candy Candy 'MBCS' (@SaveCandyCandy) August 20, 2021

Watching this I'm suddenly realizing how weird it was that previous versions of Adam/He-Man only powered up him and Cringer/Battle Cat.



Why the fuck DIDN'T he power up the rest of the, you know, MASTERS of the Universe? I like what I'm seeing here https://t.co/abK9rQdkgs — 🏳️‍⚧️ Kathryn Gibes 🔜 DenFur ✨ (@TransSalamander) August 19, 2021

Otros han comparado el tráiler con la continuación ya estrenada de Kevin Feige, 'Revelación', que también desató mucha polémica, tanto para alabar al reboot... como para cargar contra él.

Eso sí, ambas reacciones demuestran que la saga está muy presente en el fandom, provocando que 'Masters del Universo' esté durante bastante tiempo en la conversación de la opinión pública en redes.