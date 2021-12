El nuevo clip de la temporada 6 de Peaky Blinders adelanta el fatídico destino de Tommy Shelby

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

BBC ha lanzado un nuevo clip de la sexta temporada de Peaky Blinders, que se estrenará a principios de 2022. El clip está protagonizado por Tommy y Ada y adelanta el fatídico destino de los personajes encarnados por Cillian Murphy y Sophie Rundle.

"Mira bien, Tommy, porque uno de los dos no va a estar aquí por mucho tiempo", dice Ada en el breve clip. Lo que no queda claro es si el personaje se refiere a sus vidas o a su presencia en Shelby Company Limited. En cualquier caso, parece que la serie no acabará en un buen punto para alguno de ellos.

La temporada 6 de Peaky Blnders plantea muchas dudas a sus fans. Helen McCrory, fallecida el pasado mes de abril, jugó un papel clave a lo largo de las primeras cinco temporadas y muchos se preguntan si su personaje, Polly Gray, estará ausente o cómo resolverán su salida de la trama de la serie.

También está en el aire cuestión de quién traicionó a Tommy en el final de la temporada anterior, que frustró su intento de asesinar al líder fascista Oswald Mosley (Sam Claflin). Sin embargo, una cosa es segura: tras la reacción de Tommy al final de la temporada 5, así como la advertencia de Ada en el teaser, parece que los Shelby se enfrentarán a muchas dificultades en los nuevos episodios acosados por el propio Mosley los temibles Billy Boys.

Tanto es así que Steven Knight, creador de la serie, contó a NME que la sexta temporada será "una tragedia" para los Shelby. "En la temporada 6 exploraremos 1934 y las cosas se pondrán peor. El ritmo es más fuerte, las tensiones son peores y Tommy está justo en medio de todo eso. De nuevo será una exploración de lo que sucedió en los años 30, cómo sucedieron ciertas cosas", explicó.