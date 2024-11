Luffy de One Piece y Goku de Dragon Ball vuelan alto en Acción de Gracias

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

El multitudinario desfile de Macy's celebrado en Nueva York con motivo del día de Acción de Gracias acoge, año tras año, gigantescos globos de los personajes más conocidos de la cultura popular. Este 2024 el anime ha gozado de gran protagonismo en este evento en el que Luffy de One Piece y Goku de Dragon Ball han amenizado el lluvioso temporal que sufrió la ciudad.

Las gigantescas figuras flotantes de los protagonistas de dos de los animes más aclamados de la historia fueron de las más esperadas y celebradas a su paso por los asistentes, demostrando una vez más la enorme popularidad que estos personajes nipones han logrado adquirir a nivel mundial.

El protagonista de One Piece formó parte del desfile con un gigantesco globo que amenizó el lluvioso temporal de la Gran Manzana. Luffy sobrevoló el cielo de Manhattan entre los imponentes rascacielos con una figura que blandía su potente puño en alto.

Y en el año en el que la saga ha llorado la muerte de su creador, Dragon Ball tampoco podía faltar a la cita de Acción de Gracias con sus fans, que vitorearon a su paso el gigantesco globo de Goku, que posaba realizando su reconocible saludo y estaba ataviado con su icónico keikogi.

Goku takes over New York at Macy’s Thanksgiving Day Parade 2024! pic.twitter.com/1oTR2sronw