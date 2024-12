Nueva imagen oficial de Daredevil: Born Again

Los fans ya han podido ver fugaces imágenes en algunos teasers, pero Marvel Studios aún no ha lanzado el tráiler completo de Daredevil: Born Again. A la espera de que lancen el adelanto, ahora ha salido a la luz una nueva imagen de Charlie Cox en Daredevil: Born Again.

TVLine ha lanzado en exclusiva una imagen protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock. El actor ha concedido recientemente una entrevista a Empire en la que ha hablado sobre su vuelta al papel tras tres temporadas como el personaje en la serie Daredevil de Netflix.

"Se habló al principio sobre reinventar todo, para ver si Matt era una persona ligeramente diferente", declaró el intérprete. "Pero terminó siendo más una continuación. Gran parte de la historia sigue adelante. Las relaciones y dinámicas establecidas en las temporadas anteriores aún existen. Han pasado unos años. En ese tiempo, Matt, Foggy y Karen han encontrado un buen equilibrio. Matt ha hecho las paces con su papel tanto como abogado como vigilante. Y luego, por supuesto, todo se va al traste", añadió.

Wilson Bethel, quien también regresará como el villano Bullseye, reveló recientemente cuánto tiempo ha pasado desde los eventos de la serie original.

"La serie no retoma el día después de la última vez que les vimos. Comienza cinco años después. Y, en teoría, estos son personajes que han vivido cinco años, con todos los giros y vueltas que eso implica en ese tiempo. Así que, aunque esas historias no necesariamente estén en pantalla, hay ese pequeño extra de vida, lo cual, creo yo, como actor, te da la oportunidad de aportar algo de tu propio recorrido en ese tiempo, y los personajes parecen un poco más curtidos", explicó.

La ficción también contará en su reparto con Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer y Jon Bernthal. Dario Scardapane ejercerá como showrunner. Daredevil: Born Again llegará a Disney+ el 4 de marzo de 2025.