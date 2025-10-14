M. Night Shyamalan convertirá un anodino juguete en su nueva serie de misterio

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

M. Night Shyamalan llevará a la pequeña pantalla Bola 8 Mágica (Magic 8 Ball). Se trata de una serie basada en la popular bola de billar de Mattel que al ser agitada y formular una pregunta adivina, presuntamente, el futuro al colocarla boca abajo. Ahora, el aplaudido director de El sexto sentido, El protegido o Múltiple ya ha encontrado al guionista del proyecto.

"He estado trabajando en esto durante un par de años... ¿Quién se apunta? Es verdad", ha escrito Shyamalan en Instagram. El director de Llaman a la puerta y La trampa ha acompañado su publicación de una imagen que muestra que ya está inmerso en el piloto de la serie, el cual él mismo dirigirá y tendrá a Brad Falchuk, el cocreador de Glee y American Horror Story, entre otras ficciones televisivas, como guionista.

Magic 8 Ball fue creada en 1946 por Albert C. Carter y Abe Bookman. Carter basó su diseño inspirándose en un artículo de escritura utilizado por su madre, una clarividente de Cincinnati. Sin embargo, no sería hasta más tarde que adquiriría su forma de bola de billar y comercializada como juguete para niños. En 1987, Tyco Toys adquirió los derechos y revitalizó el interés en el producto. Hasta 1997, cuando Mattel se hizo con la compañía y se convirtió en la actual fabricante de la Magic 8 Ball.

Sus 20 posibles respuestas, que aparecen al agitar la esfera tras formular una pregunta, fueron diseñadas por el psicólogo y profesor de la Universidad de Cincinnati, Lucien Cohen. Dicho esto, por el momento, se desconocen los detalles sobre la posible trama de Magic 8 Ball, así como su elenco.

Dirigida por Shyamalan y escrita por Falchuk, la serie, producida por Mattel, tampoco cuenta aún con distribuidora. Por otro lado, este no es el único proyecto de la mítica juguetera que está en marcha.

Tras el éxito de Barbie en 2023, que, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, quien saltará al universo Star Wars en Starfighter, filme que verá la luz el 28 de mayo de 2027, arrasó en las salas, recaudando más de 1.440 millones de dólares a nivel mundial, el 5 de junio de 2026 llegará a los cines la nueva adaptación de Masters del Universo, con Nicholas Galitzine interpretando a He-Man.

Dirigida por Travis Knight a partir de un guion de Chris Butler, la película, cuyo rodaje finalizó el pasado junio, también cuenta en su reparto con Idris Elba como Man-At-Arms, Jared Leto como Skeletor, Morena Baccarin como la Hechicera, Alison Brie como Evil-Lyn, Sam C. Wilson como Trap Jaw, Camila Mendes como Teela y Jon Xue Zhang como Ram-Man. Kojo Attah como Tri-Klops, y James Purefoy y Charlotte Riley como el rey Randor y la reina Marlena, los padres de Adam/He-Man, completan el elenco.