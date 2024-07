Nicolas Cage, aterrado por la Inteligencia Artificial: "Van a robarme mi cuerpo"

Archivo - Ni Nicolas Cage se atreve con su nueva película: "Yo no la voy a ver, pero espero que os guste"

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Un nuevo universo presentó a muchos seguidores a Spider-Man Noir, una de las variantes más peculiares y carismáticas del héroe arácnido. Ahora, tras ponerle voz en la saga de animación, Nicolas Cage dará vida a este superhéroe en imagen real en una nueva serie. Sin embargo, el proyecto requiere que Cage se enfrente a la digitalización de su rostro y movimientos, algo a lo que muestra bastante reticente.

En una entrevista con The New Yorker, el protagonista de Leaving Las Vegas ha recordado que tenía que hacerse dos escáneres de cuerpo entero para Noir. "Tengo que escaparme después de esto para hacerme un escáner para la serie, y después otro para la película que haremos después de la ficción. ¡Dos análisis en un día!", se lamentaba Cage.

"Bueno, tienen que ponerme en un ordenador y buscar mi color de ojos y cambiar... yo que sé", comenzó a explicar el intérprete. "Van a robarme mi cuerpo y hacer lo que les de la gana con él a través de Inteligencia Artificial... Dios, espero que no con Inteligencia Artificial. Me aterroriza. He sido bastante claro con esto", confesaba la estrella de Ghost Rider.

"Me hace preguntarme, sabes, ¿dónde acabará el trabajo de los artistas? ¿Les van a reemplazar? ¿Les van a metamorfosear? ¿Dónde va a ir el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué van a hacer con mi cuerpo y con mi cara cuando esté muerto? ¡No quiero que hagan nada con ello!", prosiguió Cage, exaltado por la posibilidad de que la Inteligencia Artificial tome el control de su imagen una vez ya no esté.

Pese a que el futuro de esta tecnología es incierto, por ahora lo seguro es que Cage participará en Noir gracias a Sony y Prime Video. Por ahora, los detalles sobre la trama de esta ficción centrada en Spider-Man Noir permanecen en el más absoluto de los secretos, pero se espera que su estreno se produzca en 2025.

En todo caso, las últimas informaciones apuntaban a que sería una producción completamente desligada del universo arácnido desarrollado por Sony Pictures, tanto en su vertiente de imagen real con el Spider-Man de Tom Holland o el Venom de Tom Hardy, como con las aclamadas cintas de animación centradas en el Multiverso.

La serie, que viene precisamente del acuerdo alcanzado entre Prime Vídeo y Sony, estará escrita por Oren Uziel (Mortal Kombat, La ciudad perdida) y Steve Lightfoot (The Punisher).