Nicolas Cage y Chris Pine protagonizarán una serie de Casinos ambietnada en Las Vegas - CONTACTO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage y Chris Pine serán los protagonistas de American Epic, el nuevo proyecto de BJ Novak, creador y presentador de Premisa y conocido por su papel de Ryan Howard en The Office. Será la primera vez que ambos actores coincidan en pantalla.

En American Epic, Nicolas Cage dará vida a Wyatt Pascal, un carismático magnate de los casinos de Las Vegas que busca dejar un legado duradero. Para ello, tendrá que enfrentarse a Bill Massey (Chris Pine), un pastor del Medio Oeste estadounidense, en el marco de una misión aparentemente imposible: crear algo que perdure para siempre en una ciudad donde todo parece efímero.

Se trata de una producción que, según informa Deadline, A24 está ofreciendo a distintas plataformas. El proyecto corre a cargo de Cut To, la compañía de Joe Hipps, vinculada a la compañía neoyorquina. Novak, además de crear la ficción, será productor ejecutivo. El mismo medio apunta a que tanto HBO como Amazon figuran entre las plataformas interesadas en adquirir el proyecto.

Aunque Cage y Pine habían coincidido en el doblaje original de Spider-Man: Un nuevo universo, será la primera vez que compartan escena en una producción en imagen real.

Este proyecto se sumará a la quinta temporada de True Detective, que Nicolas Cage protagonizará junto con Antonio Banderas, con Issa López como creadora de esta tanda de la aplaudida ficción de HBO.

MÁS PROYECTOS

El ganador del Oscar por Leaving Las Vegas sigue teniendo una apretada agenda de proyectos. Este 18 de noviembre se lanzará Madden en Prime Video, la nueva cinta dirigida por David O. Russell y que Cage protagoniza junto con Christian Bale y solo dos días después llegará a los cines de Estados Unidos el thriller Best Pancakes in the County.

Además, tiene pendientes de estreno The Prince, Spider-Man: Más allá del multiverso, Fortitude y Lords of War.

Por otro lado, será el primer papel importante para Chris Pine en televisión desde la miniserie de TNT de 2019, I Am the Night, que protagonizó y de la que fue también productor ejecutivo. El actor de Star Trek tiene pendiente de estreno The Catch, una comedia romántica con Emma Stone, así como también la cinta de ciencia ficción Alpha Gang y el thriller My Darling California.

American Epic será el regreso de BJ Novak como creador. En 2022 dirigió, escribió y protagonizó Vengeance y este año se le ha podido ver en El diablo viste de Prada 2.