Neve Campbell ficha por la temporada 2 de Palomas negras, el thriller de Netflix protagonizado por Keira Knightley

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Palomas negras, el emocionante thriller protagonizado por Keira Knightley, regresará a Netflix con una segunda temporada que aún no cuenta con fecha de estreno. Uno de los fichajes estrella para esta nueva tanda de episodios, que continúa con su filmación en Londres y sus inmediaciones, será Neve Campbell.

Según The Hollywood Reporter, Campbell, quien retomará su rol de Sidney Prescott en Scream 7, que verá la luz en cines el 27 de febrero de 2026, interpretará a una mujer llamada Cecile Mason. Sin embargo, se desconoce el papel que desempeñará su personaje en la trama de los nuevos capítulos.

Dicho esto, Campbell es la última de las nuevas incorporaciones al elenco de la temporada 2 de Palomas negras, junto a Ambika Mod, Babou Ceesay, Sam Riley, Sylvia Hoeks, Goran Kostic y Samuel Barnett. Mod dará vida a Laila, una agente de Palomas negras descrita como "aguda y rebelde", enviada para ayudar a Helen Webb, el personaje de Knightley, quien recientemente fue fotografiada en el set de rodaje.

Ceesay encarnará a Mr. Conteh, un alto cargo de la organización, mientras que Riley interpretará a Patrick, quien trabaja para una organización misteriosa y ofrece a Sam una vía de escape. Hoeks dará vida a Katia Chernov; Kostic encarnará a Alexi Chernov; y Barnett interpretará a Jerry. Por ahora, al igual que ocurre con Campbell, los detalles sobre sus personajes permanecen en secreto.

"Estoy encantado de volver a adentrarme en el mundo de nuestra pequeña familia de espías asesinos", expresó Joe Barton, creador, guionista y productor ejecutivo de la serie de Netflix, en un comunicado. "Tener a tantos de nuestros increíbles actores de vuelta, y además poder incorporar a algunos de mis intérpretes favoritos, es una gran alegría. Downing Street nunca volverá a ser lo mismo", añadió.

Además de Campbell y el resto de las nuevas incorporaciones, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Agnes O'Casey y Molly Chesworth también retomarán sus roles en esta nueva entrega de la ficción protagonizada por Knightley.

"Helen (Knightley) continúa traicionando los secretos de su país para la organización secreta Palomas negras. Tras los turbulentos acontecimientos de la pasada Navidad, y con su esposo Wallace (Andrew Buchan) a punto de convertirse en primer ministro, se enfrenta a los desafíos más peligrosos de su vida.

Reed, la enigmática supervisora de Helen (Sarah Lancashire), queda atrapada en un despiadado complot que amenaza su posición en Palomas negras, mientras Helen se reencuentra con su mejor amigo, Sam (Ben Whishaw). El que fuera un tirador de élite ahora lleva una vida gris, pasando las noches en bares de Soho y cumpliendo encargos de poca monta.

En su búsqueda de respuestas, las traiciones afloran, la confianza se rompe y la lucha por proteger a sus seres queridos podría ponerlo todo en peligro. Con el ingenio explosivo de la primera temporada, la misión de Helen y Sam los enfrenta de nuevo a antiguos aliados y enemigos, a través de oscuras decisiones y dolorosos sacrificios, y los lleva directamente al corazón de las Palomas negras", reza la sinopsis de Netflix para esta segunda temporada.