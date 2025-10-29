Primeras imágenes de Keira Knightley en la temporada 2 de Palomas negras

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Palomas negras, el thriller de espionaje creado por Joe Barton y protagonizado por Keira Knightley, ya rueda su segunda temporada. La actriz, que retomará su papel como la agente encubierta Helen Webb, ha sido fotografiada en Londres durante la filmación de la nueva entrega de la serie de Netflix, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno.

Knightley aparece en las instantáneas, compartidas por el medio JustJared, con una gabardina marrón y guantes de cuero en el set de rodaje, rodeada por miembros del equipo técnico de la serie.

Además, el medio ha compartido otras fotografías en las que la actriz aparece vestida con ropa deportiva y el pelo recogido, sentada en un banco mientras habla por teléfono. En otra de las instantáneas Knightley aparece ya corriendo por un parque.

Netflix decidió firmar desde el principio por dos temporadas de Palomas negras y la primera de ellas, que aterrizó en la plataforma de streaming el 5 de diciembre de 2024, contó con una buena acogida por parte tanto del público como de la crítica y le valió a Knightley una nominación a los Globos de Oro. Completan el reparto de la serie Ben Wishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, y Paapa Essiedu, entre otros.

Según señala Screenrant, a pesar de que el rodaje de esta entrega ha sufrido retrasos, las fotos del set sugieren que la filmación está teniendo lugar sin contratiempos. Así, si la producción siguiera el mismo calendario que su primera entrega, que comenzó su rodaje en octubre de 2023 y se estrenó en diciembre de 2024, la temporada 2 podría ver la luz en las navidades de 2026.

Respecto a qué esperar de esta segunda temporada, Knightley aventuró en una entrevista concedida a Variety el pasado año que querría que su personaje "mate a Dani", a quien da vida en la ficción Agnes O'Casey. "Creo que no está bien que intentara tirarse a mi marido y matarme en Nochebuena", sentenció la actriz.