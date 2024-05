Netflix resuelve El problema de los 3 cuerpos

MADRID, 16 May. (CulturaOcio) -

D.B. Weiss, David Benioff y Alexander Woo han llevado El problema de los 3 cuerpos, la saga de novelas ciencia ficción del escritor chinoe Liu Cixin, a Netflix. Tras el lanzamiento de su primera temoprada el pasado marzo, la serie ha renovado por una nueva tanda de episodios... que todo hace indicar que, en contra de los deseos de sus creadores que hablaron de tres y cuatro temporadas, todo indica que será la última.

"Estamos encantados de poder contar esta historia hasta su final épico", dijeron los productores en un comunicado. "Desde que leímos la última página de la magnífica trilogía de Cixin Liu, esperábamos poder llevar al público al fin del universo con nosotros. ¡Allá vamos!", añadieron.

Tal como señala The Hollywood Reporter, por el momento no se sabe cuántos de estos "episodios adicionales" habrá ni cómo se dividirán. La primera temporada adaptó El problema de los tres cuerpos, la primera novela de la trilogía de ciencia ficción El recuerdo del pasado en la Tierra. Aún quedan por llevar a la pantalla dos libros, El bosque oscuro (del que ya se introdujeron algunos elementos y tramas en la primera temporada de la serie) y El fin de la muerte.

3 Body Problem has been renewed!



“We’re thrilled that we get to tell this story through to its epic conclusion. Ever since we read the last page of Cixin Liu’s magnificent trilogy, we hoped we’d be able to bring the audience to the end of the universe with us. Here we go!” —… pic.twitter.com/JuvQJPdJys