Netflix cancela Los abandonados y El show de Vince Staples

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Netflix ha cancelado Los abandonados, el wéstern protagonizado por Lena Headey y Gillian Anderson, tras su primera temporada. Además, la plataforma también ha puesto fin a El show de Vince Staples, la satira que parodia la vida del rapero de hip-hop y que estrenó su segunda entrega en noviembre.

Según informa The Wrap, Netflix ha decidido poner fin a ambas ficciones. Aunque la plataforma de streaming no ha explicado el motivo de su cancelación, la decisión podría tener que ver con que ambas series no obtuvieron los datos de audiencia esperados.

Además, en el caso de Los abandonados, cabe destacar que su showrunner Kurt Stutter, creador de Hijos de la anarquía, abandonó el proyecto en mitad de la producción. Por otra parte, Headey, la protagonista de Juego de tronos donde encarnó a Cersei Lannister, se unirá a una nueva serie de Netflix que prepara Charlie Brooker, creador de Black Mirror.

Los abandonados registró 19,8 millones de visualizaciones durante la segunda mitad de 2025. No obstante, dado que la serie vio la luz el 4 de diciembre, estas cifras no reflejan todas las visualizaciones de la temporada 1 en sus primeros 91 días, periodo de tiempo que Netflix suele utilizar para informar sobre las tendencias de audiencia.

Por su parte, El show de Vince Staples, ficción cocreada por el propio Vince Staples junto a Ian Edelman y Maurice Williams, contó con datos de audiencia inferiores a los de Los abandonados. Su segunda temporada se estrenó en noviembre y la serie obtuvo un total de 3,1 millones de visualizaciones en la segunda mitad de 2025. Respecto a la primera mitad del año, la ficción tan solo registró 600.000 visualizaciones.

Netflix también ha cancelado recientemente otra de sus series originales, Alice in Borderland, tras su tercera temporada. Por otra parte, la plataforma ha anunciado la renovación de ficciones como Emily en París, Nadie quiere esto, Miércoles, Los Bridgerton, The Hunting Wives o Virgin River.