Trepidante tráiler de la temporada 3 de El agente nocturno, con Peter Sutherland en una misión global - NETFLIX

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 19 de febrero llegará a Netflix la temporada 3 de El agente nocturno. Para ir abriendo boca hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un intenso tráiler en el que su protagonista, el agente del F.B.I. Peter Sutherland (Gabriel Baso), se ve envuelto en una misión por todo el mundo.

"Mi nombre es Peter Sutherland. Soy un agente nocturno", afirma el personaje de Baso al inicio del adelanto mientras entra a un estadio de fútbol. "Hice una promesa de proteger a la gente", añade.

Acto seguido, las imágenes muestran a Sutherland machacando a un delincuente en una concurrida calle y dejándolo fuera de combate al romper con su cabeza la ventanilla de un coche. Instantes después, el subdirector del FBI, Aiden Mosley (Albert Jones), lo envía a una nueva y peligrosa misión a petición de Richard Hagan, el presidente de los Estados Unidos.

"No permitiremos que la pérdida de vidas inocentes quede sin respuesta", afirma Hagan ante los medios de comunicación después de que un avión sea derribado por un ataque terrorista. Por lo tanto, Sutherland deberá averiguar quién está detrás. La investigación conducirá a Sutherland a recorrer distintas ciudades del mundo y a una oscura red de financiación mientras se enfrenta a implacables asesinos a sueldo.

"Dime, Peter, ¿esto te asusta?", le dice un siniestro personaje conocido como El Padre (Stephen Moyer) al agente del F.B.I. en una cabaña. Seguidamente, el avance muestra varias secuencias de acción en las que Peter se enfrenta a su pasado, matones e incluso a un asesino al que consigue derribar de un furgón blindado.

"En la temporada 3, a Peter lo convocan para localizar a un joven agente del Departamento del Tesoro que huyó a Estambul con información gubernamental confidencial después de matar a su jefe. Peter investiga una oscura red de financiación mientras evita a sus asesinos a sueldo, lo que le lleva a enfrentarse a un periodista implacable. Trabajando juntos, descubren secretos ocultos y viejos rencores que amenazan con poner al Gobierno de rodillas y que pueden costarles la vida a ambos en el proceso", reza la sinopsis de esta tercera temporada.

Creada por Shawn Ryan, además de Baso, la temporada 3 de El agente nocturno también cuenta con los regresos de Fola Evans-Akingbola y Louis Herthum como Chelsea Arrington y Jacob Monroe, respectivamente. Quien no estará, en cambio, será Luciane Buchanan como la experta en ciberseguridad Rose Larkin. Jennifer Morrison (Érase una vez) y David Lyons (La bestia en mí), entre otros muchos, se incorporan al elenco de esta entrega de la serie, compuesta por ocho episodios.