¿Está Los abandonados de Netflix basada en una historia real?

MADRID, 10 Dic.

Los abandonados, serie escrita por el creador de Hijos de la anarquía Kurt Sutter, llegó a Netflix el pasado 4 de diciembre con sus 7 episodios. Ambientada en el territorio de Washington en 1854, se trata de un western que sigue a las matriarcas de dos familias muy diferentes, una rica y privilegiada y otra formada por huérfanos y marginados. Lo que ahora muchos se preguntan es si la historia está basada en hechos reales... o es pura invención.

A pesar de tratar temas tan arraigados en conflictos históricos reales, como la lucha de clases, tanto la trama de la serie como sus personajes son ficticios. Eso sí, Sutter se inspiró en familias mafiosas reales para construirlos. "Siempre me ha fascinado el origen de La Cosa Nostra, cómo estas familias campesinas sicilianas estaban siendo más que marginadas por los terratenientes y los aristócratas", expresó el guionista en una entrevista concedida a Deadline en 2021.

Según señala People y aunque los historiadores han debatido largamente sobre los orígenes exactos de La Costa Nostra (también conocida como la mafia siciliana), muchos creen que las primeras mafias se remontan a mediados del siglo XIX y que surgieron como ejércitos privados que protegían a los sicilianos de los invasores extranjeros.

"Estas familias se unieron para defenderse de estos terratenientes abusivos y, al tomar cartas en el asunto, nació La Cosa Nostra, que se convirtió en la autoridad, la ley y el orden de la tierra", señaló Sutter. Eventualmente, ciertas facciones de La Costa Nostra llegaron a Estados Unidos.

En cuanto al título de la serie, el guionista aseguró que el término "abandonados" era usado en esa época. "Era un término real de la época, una especie de expresión comodín que describía a los marginados, los huérfanos, las prostitutas, los lisiados, los bastardos... Básicamente, el tipo de almas perdidas que vivían al margen de la sociedad", explicó, estableciendo un paralelismo entre la unión de un grupo así en su ficción y la de los sicilianos en la vida real.

"Estamos en la frontera occidental, en algún lugar entre las Dakotas y California, en un pequeño pueblo ganadero, alrededor de 1850. Es decir, después de la fiebre del oro, antes de la guerra civil, y entonces se descubre un recurso natural. Hay una familia rica, en la que aparece un personaje parecido a Hearst, y los aristócratas en Italia, que intentan comprar las propiedades de los ganaderos", expuso Sutter.

Así, el creador señala que mientras que "mayoría vende" por contra "los que se niegan son expulsados o desaparecen trágicamente". "Pero hay un grupo de familias que no quiere vender. Se unen. Se enfrentan al opresor. Se toman decisiones. Algunas violentas y, entonces, como los campesinos de Sicilia, toman el asunto en sus propias manos y crean su propio destino", afirmó Sutter.

Aunque en esta primera temporada los personajes no están basados en figuras históricas concretas, el guionista no rechaza la posibilidad de que en siguientes entregas aparezcan "forajidos emblemáticos", como una versión de 11 años de Billy el Niño.