Netflix cancela Alice in Borderland tras su temporada 3

MADRID, 22 Ene. (CulturaOcio) -

Malas noticias para los fans de Alice in Borderland. Después de tres temporadas y un desenlace que dejó varios cabos sueltos, todo apunta a que, a falta de confirmación oficial, Netflix habría cancelado la serie de Haro Aso.

Según ScreenRant, Netflix ha decidido poner fin a la serie japonesa tras sus tres primeras temporadas. El medio también indica que, en su último informe sobre sus datos de audiencia, la plataforma se refería a la temporada 3 de la ficción como la "tercera y última temporada de Alice in Borderland", que acumuló 25 millones de visualizaciones comprendidas entre julio y diciembre de 2025. No obstante, la compañía de la gran "N" no ofreció más detalles sobre la cancelación.

Llegados a este punto, conviene recordar que, tras el éxito cosechado con la primera temporada, estrenada en diciembre de 2022, Netflix renovó Alice in Borderland por dos entregas más. Estrenada en septiembre del pasado año, la temporada 3 de la serie cerró definitivamente la historia de Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya).

Sin embargo, los fans mantuvieron durante mucho tiempo la esperanza de que la plataforma de streaming diese luz verde a una cuarta temporada. Tsuchiya, de hecho, se sorprendió cuando Netflix renovó Alice in Borderland para una temporada 3 tras el final de la segunda, la cual parecía que iba a cerrar la serie de ciencia ficción.

"Cuando terminó la segunda temporada, sentí que era un modo estupendo de concluir la historia, así que me sorprendió bastante cuando me presentaron la tercera temporada", afirmó a THR en septiembre del pasado año. Asimismo, la actriz también abordó entonces la posible futura trama sobre el hijo que su personaje Usagi va a tener con Arisu en la temporada 3.

"Está embarazada, así que habrá un niño más adelante, y a ella le encantaría que ese niño regresara [al mundo normal], no solo los dos personajes principales", explicó. "La historia está pensada para ser familiar, y creo que eso podría resultar realmente interesante", aseguró a continuación.

De hecho, Yamazaki también expresó su disposición a seguir formando parte del universo de Alice in Borderland si este continuara de alguna manera, ya sea con una cuarta temporada o un spin-off. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que, en algún momento, Netflix decida darle continuidad a la historia.

Después de todo, la tercera temporada de la serie, que marcó un cambio respecto al manga de Aso, ya que en lugar de basarse en las viñetas se adentró en territorio original para redefinir las reglas de Borderland, introducir pruebas inéditas o nuevos antagonistas, se posicionó por encima de otros éxitos de Netflix en 2025. El thriller de ciencia ficción superó a Black Rabbit, la trepidante serie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, que acumuló 24,6 millones de visualizaciones, y al intenso drama La casa Guinness, que obtuvo 23,5 millones de visualizaciones en la segunda mitad del año pasado. Incluso se mantuvo apenas por debajo de la cuarta temporada de The Witcher, que alcanzó 25,4 millones de visualizaciones.

"En la temporada anterior, Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) superaron todos los juegos y volvieron al mundo real. Desde entonces, están casados y disfrutan de una vida feliz, sin recuerdos de Borderland. Sin embargo, algunas vivencias olvidadas a veces emergen en forma de sueños y alucinaciones. Un día, Usagi desaparece repentinamente, alentada por el investigador del más allá, Ryuji (Kento Kaku). En ese mismo instante, Banda (Hayato Isomura) le entrega a Arisu la carta final: el comodín", rezaba la sinopsis de la tercera entrega de Alice in Borderland.