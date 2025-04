Natasha Rothwell defiende la criticada decisión de Belinda en el final de The White Lotus 3

The White Lotus ha concluido su tercera temporada con no pocas sorpresas, siendo la decisión de Belinda una de ellas. Y es que, a pesar de que no son pocos quienes se alegran de que esta trabajadora del resort de la primera temporada haya visto engrosada su cuenta corriente con una más que suculenta suma, también hay algunos que han criticado su elección. Y ahora, Natasha Rothwell, la actriz que encarna a Belinda en la ficción, ha defendido a su personaje.

Al igual que Greg, que heredó la, en cuya muerte pudo estar implicado... pese a que lo niegue,ha finalizado su estancia en el White Lotus . Tras ser reconocido por Belinda en el hotel, Greg le ofrece unaque, en un principio, ella se muestra reticente a aceptar.

Finalmente, y tras la insistencia de su hijo Zion, Belinda sorprendió aceptando el soborno (aunque no sin antes negociar una subida considerable). De esta manera, Belinda abandona Tailandia con cinco millones de dólares y dejando allí a Pornchai, un trabajador del hotel con el que había iniciado una bonita aventura romántica que incluso les había llevado a plantearse abrir su propio negocio juntos.

Pero finalmente Belinda se decanta no solo por aceptar el "dinero manchado de sangre" de Greg, sino por quedárselo todo para ella y deshechar la sociedad con su nuevo interés amoroso en una decisión polémica que dibuja lo que los fans han considerado un paralelismo con el final de la primera temporada, cuando Tanya tiraba por tierra en el último momento las esperanzas de Belinda de montar un negocio juntas.

No obstante, Rothwell ha defendido la decisión de su personaje. "Si la gente vuelve a ver la temporada, se darán cuenta de que ella nunca llega a aceptar montar el negocio con Pornchai; solo lo está considerando", afirmó en una entrevista concedida a Variety.

Rothwell apunta que esta es una diferencia "sutil pero enorme con respecto a la primera temporada, donde teníamos a Tanya diciendo: 'Sí, vamos a hacerlo. Dame los papeles. Enséñame tu plan de negocios'. Ella [Belinda] no le da falsas esperanzas".

Desde la primera temporada de The White Lotus, Belinda tiene el sueño de dejar de trabajar en el hotel y abrir su propio spa. Sin embargo, le faltaba el dinero para llevarlo a cabo... dinero que cada día veía derrochar a los adinerados huéspedes. De esta manera, el arco de personaje de Belinda, a pesar haber destacado por su coherencia moral, ha estado inevitablemente marcado por el resentimiento.

Además, Rothwell también relacionó la decisión de su personaje en la ficción con sus propias experiencias personales. "Cuando decides lo que es mejor para ti, puede ser difícil cuando hay otra persona que no se beneficia de ello o que se ve perjudicada, pero es absolutamente aceptable y necesario tomar decisiones en tu propio beneficio".