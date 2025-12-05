Hugo Silva y Leonor Watling, Esther Acebo y Gorka Otxoa protagonizarán en Netflix el remake de Amor para adultos

Archivo - Primera imagen de Amor para adultos, lo nuevo de Netflix con Hugo Silva y compañía como protagonistas - NETFLIX - Archivo

MADRID, 5 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí la primera imagen del rodaje de Amor para adultos, el remake de Netflix del thriller danés que también está disponible en la plataforma. Dirigido por Fernando Izquierdo, el filme contará con Hugo Silva (Un amor), Leonor Watling (La vida breve), Esther Acebo (La casa de papel) y Gorka Otxoa (Machos Alfa) como protagonistas

"Víctor (Hugo Silva) es un empresario de éxito atrapado entre la lealtad a su esposa Noelia (Leonor Watling) y la pasión y ambición que comparte con su amante y socia, Blanca (Esther Acebo), que intenta mantener su lujosa vida a cualquier precio. Javi (Gorka Otxoa), hermano de Victor, será testigo de este triángulo amoroso donde la lealtad y la traición se entrecruzan y nada es lo que parece", reza la sinopsis de la película que adapta la novela Loving Adults, que firma Anna Ekberg.

Completan el reparto Pau Luna (Chopin, Chopin), Elisabet Gelabert (Te doy mis ojos, La casa de papel) e Íñigo Azpitarte (Cuando dejes de quererme, Handia), entre otros, con la colaboración especial de Karra Elejalde (El niño, Ocho apellidos vascos).

Con Izquierdo en la dirección, que debuta como director principal tras formar parte de la realización de filmes como Mientras dure la guerra o El cautivo, el proyecto cuenta con un guion de Carlos López (El cuerpo en llamas), producción de Pablo Isla (El Centro, La sombra de la tierra) y Carla Pérez de Albéniz (Mientras dure la guerra, El desconocido)acargo de la producción y producción ejecutiva de Fátima Dapena (Hasta el cielo, Clanes).