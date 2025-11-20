Zeta, el thriller de espías protagonizado por Mario Casas, ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Zeta, el thriller de espionaje de Mario Casas y Luiz Zahera, ya tiene fecha de estreno en Prime Video - PRIME VIDEO

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Zeta, thriller de espionaje protagonizado por Mario Casas y Luis Zahera, verá la luz en Prime Video el 20 de marzo de 2026. En el filme, dirigido por Dani de la Torre, el asesinato de cuatro agentes del CNI sacará a la luz oscuros secretos que llevaban años enterrados.

El realizador de El desconocido y La sombra de la ley plantea esta película, con influencias de grandes películas de espías del cine internacional, como "uno de sus proyectos más ambiciosos" hasta la fecha. Casas, ganador del Goya a mejor actor principal por No Matarás, y Zahera, premiado en dos ocasiones en la categoría de mejor actor de reparto por As Bestas y El Reino, interpretan en la cinta a dos protagonistas "poderosos y llenos de intensidad".

El rodaje de Zeta se desarrolló en Galicia, Monforte de Lemos, Madrid, Tallín y Río de Janeiro. Completan el reparto Mariela Garriga, que da vida a Alfa, Nora Navas, Christian Tappan, Cristina Umaña, Ricardo de Barreiro y Pablo Álvarez.

"Cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta 'Operación Ciénaga', que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia, el único que ha escapado de los asesinos, estuvo implicado.

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de 'Ciénaga' que la inteligencia española. A medida que Zeta y Alfa avanzan en su investigación, irán sorteando peligros y desenterrando secretos que llevaban años silenciados", reza la sinopsis oficial de la película.

La producción está a cargo de Fonte Films, con Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz como productores, y Dani de la Torre y Fátima Dapena como productores ejecutivos.