Filtradas imágenes de Hailee Steinfeld con su traje de Hawkeye en la serie de Ojo de Halcón

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

Por el momento no se sabe cuándo llegará Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón, a Disney+, pero los fans ya han podido ver algunos detalles de la ficción través de las imágenes del set de rodaje. Ahora han salido a la luz nuevas instantáneas protagonizadas por Hailee Steinfeld, quien dará vida a Kate Bishop, con su traje de batalla.

Las fotos muestran en detalle el traje de Kate, muy parecido al original que aparece en el cómic. El atuendo está compuesto por una parte de arriba morada y pantalones negros. Además, la intérprete lleva en la mano el característico arco del personaje. En las imágenes la actriz aparece acompañada de Jeremy Renner, quien encarna al protagonista. Las instantáneas fueron tomadas en el rodaje en el Lower East Side, Nueva York.

Hailee Steinfeld and Jeremy Renner seen on the set of #Hawkeye on the Lower East Side, New York#Marvel #DisneyPlus



She's in the Kate Bishop outfit 🏹



4 MQ Photos. pic.twitter.com/PWFXUJGGAW