Archivo - Muere Anthony Head, actor de Buffy, cazavampiros y Ted Lasso, a los 72 años - NICOLE KUBELKA / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Anthony Head, actor británico conocido por sus papeles en series como Buffy, cazavampiros o Ted Lasso, ha muerto a los 72 años. Las hijas de Head, Emily y Daisy, ambas también actrices, comuncaron que el interprete "falleció tranquilamente a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia".

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre", afirmaron en declaraciones a BBC News. "Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas", señalaron.

Nacido en Camden Town, Londres, en 1944, Head arrancó en el mundo de la interpretación con pequeños papeles en musicales a finales de la década de los 70 y dio el salto a la televisión en la década de los 80. Interpretó algunos papeles importantes en el teatro a lo largo de la década de los 90 antes de alcanzar fama mundial al conseguir el papel de Rupert Giles, el vigilante y mentor de Buffy en la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

En ese momento se trasladó a Estados Unidos y se convirtió en uno de los personajes principales de la exitosa serie dando vida Rupert durante un total de 121 episodios cumpliendo con su labor de como vigilante y bibliotecario.

Head continuó apareciendo en una gran variedad de series de televisión y películas, entre ellas Little Britain, donde interpretó al famoso primer ministro ficticio; Persuasión, en la que fue Sir Walter Elliot o La dama de hierro, el biopic sobre Margaret Thatcher protagonizado por Meryl Streep en el que interpretó a Geoffrey Howe.

Su último gran papel fue el de Rupert Mannion en la serie Ted Lasso de Apple TV donde durante 18 capítulos dio vida al vengativo exmarido de Rebecca Welton, el personaje encarnado por Hannah Waddingham. En su filmografía también destacan títulos como Ghost Rider: Espíritu de venganza, Doctor Who, Percy Jackson y el mar de los monstruos o Réquiem por los que van a morir.