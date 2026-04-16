Fans protestan contra la cancelación del reboot de Buffy ante la sede de Hulu: "Malditos ejecutivos chupasangres"

Archivo - Sarah Michelle Gellar volverá en el reboot de Buffy, cazavampiros dirigido por Chloé Zhao - FOX - Archivo

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

A mediados de marzo, Sarah Michelle Gellar, protagonista de la icónica serie Buffy, cazavampiros, anunció que New Sunnydale, el reboot que preparaba Hulu, había sido cancelado. La noticia desató la indignación de los fans, que siguen profundamente molestos, hasta el punto de que un grupo se ha manifestado frente a las oficinas de Hulu en Santa Mónica.

Según informa TMZ, un grupo de unas 20 personas se manifestó en la oficina de Hulu en Santa Mónica el martes -exactamente un mes después de la cancelación del reboot- para exigir que resuciten Buffy: New Sunnydale, que iba a estar protagonizada por Ryan Kiera Armstrong y marcaba el regreso de Gellar al papel de Buffy Summers.

Vestidos con ropa de la serie e inspirada en su temática vampírica, los fans portaban varias pancartas como "Buffy me salvó la vida", "¡Traed de vuelta a Buffy!" o "Devolvednos a nuestra cazadora, malditos ejecutivos chupasangres", como se puede apreciar a duras penas en una de ellas.

Fans of Buffy the Vampire Slayer protest outside Hulu headquarters, calling for the reboot to be revived.



Via (https://t.co/v3zJE2XwVe…) pic.twitter.com/FE79c0bdwQ — world base (@wordbase0) April 14, 2026

EL DÍA ESCOGIDO PARA LA PROTESTA NO FUE CASUAL

Pero el hecho de que los fans escogiesen el pasado martes 14 de abril para llevar a cabo su protesta no es casualidad. La concentración coincidía con el cumpleaños de Gellar, fecha que los fans convirtieron en el Día Internacional de Buffy.

El reinicio de Buffy, cazavampiros, se anunció por primera vez en febrero de 2025, con Armstrong, Gellar retomando el rol de Buffy y la oscarizada Chloé Zhao dirigiendo el primer episodio. Gellar reveló en una entrevista concedida a People que se encontraba en el SXSW Film & TV Festival en Austin, Texas, con motivo del estreno de Noche de bodas 2, "a punto de salir al escenario ante todos los fans", cuando recibió la llamada de la cancelación de Buffy: New Sunnydale. "Hulu había decidido no seguir adelante con el reboot de Buffy. Te lo aseguro, nadie se lo esperaba", expresó.

La actriz, que ha estrenado recientemente Noche de bodas 2, protagonizada por Samara Weaving, remarcó lo inoportuno que fue enterarse de la cancelación del proyecto en ese momento, no solo por ella, sino también por Zhao. La cineasta iba a dirigir el primer episodio de la serie y precisamente ese fin de semana acudía a la gala de los Oscar, optando al galardón a mejor dirección por Hamnet (reconocimiento que finalmente se llevó Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra).

En lo referente al motivo de la cancelación del reinicio de Buffy, cazavampiros, Gellar no dudó en señalar a un ejecutivo "que no solo no era fan de la serie original, sino que se enorgullecía de recordarnos constantemente que nunca había visto la serie completa y que no era lo suyo".

Hablando del vídeo que grabó la mañana después del estreno de su última película, Noche de bodas 2, para compartir la noticia de la cancelación de New Sunnydale con los fans, la actriz señaló que, si bien "fue duro", también le permitió "sentir todo el cariño que estaban demostrando". Y hasta ahora, siguen demostrándole su afecto y fervor tanto a ella como a la serie.