El momento del 5x05 de Riverdale que enloquece a los fans: "La mejor escena de la temporada"

MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

En el episodio 5x05 de Riverdale Archie regresa a la ciudad y descubre cómo se deterioró debido a Hiram Lodge, lo que lo llevó a pedir ayuda a sus viejos amigos. En el capítulo, titulado Homecoming, Betty, Jughead y Veronica también regresan para enfrentarse a su pasado. Además de sorprender con su salto temporal, el capítulo incluyó una escena que enloqueció a los fans, que fueron testigos del reencuentro entre dos antiguos amantes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio, se ve cómo los Ghoulies venden drogas en la antigua casa de Archie. Después de que los esfuerzos de Archie por conseguir ayuda fracasan, trabaja con Betty para asaltar la casa y echar a los Ghoulies. Archie y Betty comienzan a limpiar la casa y es en ese momento cuando ambos acaban dándose una ducha juntos.

- Así han cambiado los personajes de Riverdale en 7 años

Esta secuencia ha enloquecido a los fans, que bautizaron a la pareja como "Barchie". "No lo esperaba pero no me ha decepcionado", dijo un fan en Twitter. "Bueno, eso acaba de pasar", comentó otro internauta.

"just good old friends" PLEASE 😭😭😭 — pav (@wandashosie) February 18, 2021

I was not expecting, but not disappointed #Riverdale — Karol (@karolg019) February 18, 2021

"Vale, estoy confuso. ¿Betty no tenía novio?", se preguntó otro espectador. "Vale, lo admito. La espera hasta esa ducha ha merecido la pena", dijo otro tuitero.

Ok, I concede. The wait for that shower scene was worth it! @Recap_Rewind #Riverdale pic.twitter.com/SyxJX4bG3A — Postmaster Radio (@PostmasterRadio) February 18, 2021

Quizás Betty y Archie si son el uno para el otro y tengan que terminar juntos, pero en ese proceso terminaron lastimando a Verónica y a Jughead. pic.twitter.com/yqf2eb2jhv — Zoel🦋✨ (@Zoel_Stupidx) February 18, 2021

Que archie y betty queeeee???? Bueno veré las temporadas que me faltan entonces — pxsmiley (@smileypx) February 18, 2021

Yo viendo a Archie y a Betty en la regadera. #Riverdale pic.twitter.com/4FgDkD8Wv9 — Ada Maria (@Derek_Malfoy) February 18, 2021

La escena de Archie y Betty en la ducha, ya es la mejor escena de la temporada — kevin_nax (@kevin_nax10) February 18, 2021

"Toni, Alice, Archie y Kevin luchan por mantener abiertas las puertas de Riverdale High después de enterarse de que Hiram Lodge había recortado su presupuesto. Veronica se vuelve creativa cuando descubre que Chad la está siguiendo. Jughead comienza un nuevo trabajo después de que los cobradores de deudas aparezcan en Riverdale", apunta la descripción del capítulo 5x05.