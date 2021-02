El salto temporal de Riverdale divide a los fans: “Ni siquiera reconozco la serie, no sé si la amo o la odio” - THE CW

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Tras seguir durante cuatro temporadas las aventuras de sus protagonistas en el instituto, la temporada 5 de Riverdale ha sorprendido con un salto temporal de siete años. Los nuevos episodios muestran a los jóvenes en su versión adulta, trabajando y con nuevos problemas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tal reveló el último episodio, titulado Purgatorio, Archie regresó a Riverdale y descubre que la ciudad está muy cambiada. Hiram casi ha destruido Riverdale, Toni está embarazada, Cheryl cree que está maldita, Betty es una agente del FBI, la vida de Jughead como escritor es un desastre y Veronica está casada.

Los fans se han mostrado de los más sorprendidos al conocer el destino de los protagonistas, y han comentado el capítulo en Twitter.

"Ni siquiera reconozco la serie, no sé si la amo o la odio", comentó una usuaria. "Hasta ahora, el futuro de Riverdale es un recorrido por las películas favoritas del showrunner, incluidas El silencio de los corderos y Diamantes en bruto", destacó un espectador.

I don’t even recognize this show- I can’t tell if I love or hate that#Riverdale — Chloe misses bughead (@FainChloe) February 11, 2021

So far the future of #Riverdale is a tour through the showrunner’s favourite films, including “Silence of the Lambs” and “Uncut Gems”. — Sean Curley (@Sean_C2) February 11, 2021

"Como siempre, Jughead tiene la historia más oscura", subrayó un espectador. "¿Por qué esto es tan bueno?", opinó otro fan. "Para ser honestos, creo que el capítulo del futuro de Riverdale es muy bueno", dijo otro tuitero.

As per usual Jughead has the darkest story… #Riverdale pic.twitter.com/RHwG9joxCu — THE Gentleman (@Abovethelaw187) February 11, 2021

why is this actually so good #Riverdale — anna (@karazreIs) February 11, 2021

Look tbh I thought the pilot of future Riverdale was pretty good. — ATH (@artxath) February 11, 2021

Me pone mal que jughead tenga un futuro horrible, osea él se merece lo mejor. 🥺 #RiverdaleSeason5 #Riverdale — KellyRowlan🦋 (@KellyManuel15) February 11, 2021

A alguien le gustó el capítulo de Riverdale, a mi me encanta que le darán más protagonismo a Toni pero no me gusta hasta el momento lo q será la trama, denuevo Hiram el malo, la pandilla destruida total, Cheryl denuevo triste y muerta x dentro sin Toni, no m gusta mucho:( — Magdalenacuakcuak (@ManexAntonia) February 11, 2021

"Lo siento pero este episodio de Riverdale es hilarante. Dejé de verla en la temporada 3, pero me alegro de haber empezado la semana pasada solo por esta vergüenza, Dios mío, es tan malo", se quejó un usuario de Twitter.

Im sorry this riverdale ep is fucking hilarious. I stopped watching in s3 but I’m glad I started last week purely for this cringe omg it’s so bad — Skye||Evil Twin No.2 (@Sl3epingatlast) February 11, 2021

"Riverdale es tan mala, pero no puedo dejar de verla. Tengo mucha curiosidad por saber qué escribieron esta vez", admitió una tuitera.