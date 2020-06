El Ministerio del Tiempo 4: ¿Quién es Carolina, el nuevo miembro de la patrulla?

MADRID, 12 May. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' tiene un nuevo miembro. La actriz Manuela Vellés se une a la patrulla. La artista interpretará a Carolina, una joven procedente de la época de la Movida madrileña que aportará una vis cómica a los nuevos episodios, aunque un hecho dramático es lo que le motivará a convertirse en trabajadora de la institución. Pero, ¿quién es Carolina?

"Mi personaje aparece un poco por casualidad. Procede de los años 80 y viaja en el tiempo para huir de su marido maltratador. Carolina se topa con la patrulla y decide irse con ellos", explicaba Vellés en la rueda de prensa de presentación de la cuarta temporada.

La mujer mostrará inicialmente sus propias vacilaciones respecto a sus capacidades como miembro del equipo. "Al principio Carolina tendrá dudas sobre sí misma, de si puede ser un componente más. Tendrá la ayuda de sus compañeros, que le harán sentir como una más en la patrulla", añade.

Por otro lado, pese a su trasfondo dramático, Carolina aportará una vis cómica a la cuarta temporada. "Para ella va a ser muy divertido viajar en el tiempo", detalla, adelantando que como intérprete le ha sido un reto este cambio de registro. "En mi carrera he podido hacer poca comedia, ha sido una oportunidad fantástica. Me he sentido en esto muy apoyada por mis compañeros", comentaba.

La adición de Carolina añadirá más miembros femeninos a la patrulla, logrando que haya el mismo número de agentes de ambos sexos, ya que se une a Alonso, Pacino, Julián, Lola y Amelia (que en esta temporada tendrá una aparición muy breve).

Los años 80 serán también la época en la que pueda verse a una versión mucho más joven de Salvador Martí, el personaje interpretado por Jaime Blanch aparecerá en el momento de sus inicios en la carrera.