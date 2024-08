MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

La primera novela de Millie Bobby Brown, Diecinueve escalones (Nineteen steps), saltará a la pantalla de la mano de Netflix. La intérprete ya mostró su intención adaptar el libro, inspirado en las vivencias de antepasados de su propia familia durante la Segunda Guerra Mundial, poco después de su publicación, y ahora, casi un año después, su deseo va tomando forma.

Según informa Deadline, Brown, al igual que en otras cintas de Netflix como Enola Holmes o Damsel, estará tras las cámaras como productora a través de su compañía PCMA Productions. Así, con este nuevo proyecto, la protagonista de Stranger Things continuará estrechamente ligada a la plataforma de streaming, con la que actualmente se encuentra en negociaciones para protagonizar la adaptación de su novela.

Publicada en septiembre de 2023, Diecinueve escalones está ambientada en el East End londinense en plena Segunda Guerra Mundial, allí una joven de 18 años llamada Nellie Morris está decidida a casarse con su amor de la infancia, un guardia antiaéreo llamado Billy, pero se enamora de un apuesto aviador estadounidense llamado Ray. Sin embargo, todo su mundo dará un vuelco total cuando una ataque aéreo de las fuerzas nazis desate a una tragedia indescriptible.

El libreto del filme de Netflix corre a cargo de Anthony McCarten, guionista de filmes como El instante más oscuro o Bohemian Rhapsody. Nick Reynolds será productor ejecutivo y Jonathan Eirich se encargará de la producción para Rideback (antes Lin Pictures), la productora propiedad del nuevo jefe de la división de cine de Neflix, Dan Lin, responsable de títulos como It, La LEGO Película o Aladdin.

Brown, actriz británica conocida sobre todo por dar vida a la joven con superpoderes Once en Stranger Things, ha participado en otras cintas como Godzilla: El rey de los monstruos y su secuela, Godzilla vs Kong. El próximo filme que protagonizará es The Electric State, la nueva película de los hermanos Russo basada en la novela de aventuras de ciencia ficción estadounidense escrita por Simon Stalenhag.